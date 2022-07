Mortal Kombat 2: Simon McQuoid tornerà alla regia del sequel

Dopo il film di Mortal Kombat è stato una delusione di critica ma non al botteghino, insieme al suo successo una volta arrivato sulle piattaforme di streaming, New Line si è detta pronta a tornare sull’arena con un sequel.

Fonti dicono a Deadline che Simon McQuoid tornerà a sedere dietro la macchina da presa per il seguito del film d’azione e avventura del 2021.

Mortal Kombat è stato il debutto alla regia di McQuoid ed è stato distribuito contemporaneamente nelle sale e su HBO Max durante la pandemia nell’aprile del 2021.

Il lungometraggio ha aperto il numero 1 al botteghino e si è collocato tra i migliori titoli di sempre su HBO Max dal lancio della piattaforma. Mentre alcuni indicano F9 o A Quiet Place Part II come i film che hanno riportato gli spettatori nei cinema dopo la pandemia, in realtà sono Mortal Kombat e Godzilla vs. Kong i responsabili di questo ritorno in sala durante l’era del Covid.

I risultati infatti hanno sorpreso molti, soprattutto visto e considerato che il film è stato presentato in anteprima lo stesso giorno sia al cinema che su HBO Max. I dirigenti si sono affrettati a cercare di dare il via libera a un sequel, ed ora sappiamo che questo sarà realtà.

