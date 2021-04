Mortal Kombat: ecco i primi sette minuti del film!

Grazie alla Warner possiamo dare un’occhiata ai primi ben sette minuti del film di Mortal Kombat.

La storia del nuovo Mortal Kombat avrà un approccio diverso rispetto al film originale, utilizzando il personaggio di Tan come un nuovo arrivato attorno a cui verranno rivelati i vari personaggi classici, i luoghi e le trame della serie. Tan ha avuto in precedenza ruoli importanti in spettacoli come Wu Assassins e Into the Badlands, e dovrebbe esswere una grande aggiunta alla famiglia di Mortal Kombat.

Finora, sembra che il film di McQuiod sia sulla strada giusta. Le immagini includono alcune icone riconoscibili del mondo di Mortal Kombat come il kunai di Scorpion e il cappello mortale di Kung Lao. Il film originale era tutt’altro che un capolavoro del cinema, ma è stato per molti divertente, rendendo un giusto tributo al materiale originale senza prendersi troppo sul serio. Nel regno dei film sui videogiochi, è visto come uno dei migliori assieme a Tomb Raider con Alicia Vikander. Con un po’ di fortuna, il reboot soddisferà sia i fan dei giochi che gli appassionati di arti marziali.

Potete vederli qui sotto:

Mortal Kombat è ambientato a Earthrealm, ovvero il regno della Terra, e racconta la storia di Cole Young, campione di MMA, perseguitato dai Cryomancer e da Sub Zero, il miglior guerriero dell’impero. In verità, la ragione si nasconde nella sua eredità, che Young ignora, e su quel marchio del drago che l’uomo ha sin dalla nascita. Inoltre, è proprio l’Imperatore dell’Outworld, Shang Tsung, a volerlo morto ed è per questo che Cole, preoccupato che possa accadere qualcosa di terribile alla sua famiglia, decide di mettersi in viaggio alla ricerca di Jax, Maggiore delle Forze Speciali, nata anche lei con il marchio.

Successivamente Cole si rea nel tempio dedicato a Lord Raiden, un antico Dio che protegge Earthrealm, sotto cui si rifugiano tutti coloro che hanno sulla pelle il marchio del drago. Qui l’uomo fa la conoscenza di Liu Kang, Kung Lao, Kano, guerrieri esperti che si allenano nel tempio e con cui Cole inizia a esercitarsi per combattere contro l’Outworld così da salvare la sua famiglia. Ma riuscirà a liberare il suo arcana, il grande potere celato nella sua anima?

Il film Mortal Kombat vede nel ruolo di Cole Young Lewis Tan (“Deadpool 2”, “Wu Assassins” di Netflix); Jessica McNamee (“The Meg”) nel ruolo di Sonya Blade; Josh Lawson (“Bombshell”) nel ruolo di Kano; Tadanobu Asano (“Midway”) nel ruolo di Lord Raiden; Mehcad Brooks (“Supergirl” della TV) nel ruolo di Jackson “Jax” Bridges; Ludi Lin (“Aquaman”) nel ruolo di Liu Kang; con Chin Han (“Skyscraper”) nel ruolo di Shang Tsung; Joe Taslim (“Star Trek Beyond”) nel ruolo di Bi-Han e Sub-Zero; e Hiroyuki Sanada (“Skyscraper”) nei panni di Hanzo Hasashi e Scorpion.

Sono presenti anche Max Huang nel ruolo di Kung Lao; Sisi Stringer nel ruolo di Mileena; Matilda Kimber nel ruolo di Emily Young; e Laura Brent nel ruolo di Allison Young.

Diretto da Simon McQuoid, Mortal Kombat arriverà nei cinema e su HBO Max il 23 aprile 2021.

