Mortal Kombat: ecco nuovi footage come parte di video promozionale di HBO Max

La Warner Bros. ha rilasciato un video promozionale sfrigolante che mostra le sue prossime uscite cinematografiche, e include nuovi footage di Mortal Kombat e The Suicide Squad, tra gli altri.

La reel, che mostra i film che arriveranno nelle sale e su HBO Max nel corso dei prossimi anni, include diversi momenti di Mortal Kombat, inclusi nuovi sguardi a Scorpion, che combatte con misteriosi aggressori mascherati, e Sonya Blade che indica le parole “Mortal Kombat “su un’immagine e dicendo: “È un invito al Mortal Kombat”.

Qui sotto potete vedere il reel:

This year every @WBPictures movie will be in theaters and streaming exclusively on HBO Max. The biggest premieres every single month. pic.twitter.com/5ipY3x4mBi — HBO Max (@hbomax) January 27, 2021

Mentre qui sotto le immagini di Mortal Kombat:

La storia del nuovo Mortal Kombat avrà un approccio diverso rispetto al film originale, utilizzando il personaggio di Tan come un nuovo arrivato attorno a cui verranno rivelati i vari personaggi classici, i luoghi e le trame della serie.

Tan ha avuto in precedenza ruoli importanti in spettacoli come Wu Assassins e Into the Badlands, e dovrebbe esswere una grande aggiunta alla famiglia di Mortal Kombat.

Finora, sembra che il film di McQuiod sia sulla strada giusta. Le immagini includono alcune icone riconoscibili del mondo di Mortal Kombat come il kunai di Scorpion e il cappello mortale di Kung Lao. Il film originale era tutt’altro che un capolavoro del cinema, ma è stato per molti divertente, rendendo un giusto tributo al materiale originale senza prendersi troppo sul serio. Nel regno dei film sui videogiochi, è visto come uno dei migliori assieme a Tomb Raider con Alicia Vikander. Con un po’ di fortuna, il reboot soddisferà sia i fan dei giochi che gli appassionati di arti marziali.

Mortal Kombat è attualmente programmato per l’uscita simultanea nelle sale e su HBO Max il 16 aprile.

