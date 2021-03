Mortal Kombat: ecco un nuovo teaser trailer con alcune scene inedite!

È stato rilasciato un nuovo teaser trailer di Mortal Kombat, che mostra nuovi filmati ricchi di azione con al centro Sub-Zero, Kano e altri classici combattenti del film mentre la battaglia per la Terra si fa più ardua.

Il filmato rivelato finora per il reboot live-action presenta i brutali combattimenti che ci aspettiamo di vedere, e questa tendenza continua con il nuovo trailer. Mortal Kombat uscirà nelle sale e su HBO Max il 16 aprile.

Potete vedere il nuovo teaser trailer qui sotto:

On April 16, witness the worldwide phenomenon – Mortal Kombat in theaters and streaming on HBO Max*. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/QqpjfXQnVi — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) March 24, 2021

La storia del nuovo Mortal Kombat avrà un approccio diverso rispetto al film originale, utilizzando il personaggio di Tan come un nuovo arrivato attorno a cui verranno rivelati i vari personaggi classici, i luoghi e le trame della serie.

Tan ha avuto in precedenza ruoli importanti in spettacoli come Wu Assassins e Into the Badlands, e dovrebbe esswere una grande aggiunta alla famiglia di Mortal Kombat.

Finora, sembra che il film di McQuiod sia sulla strada giusta. Le immagini includono alcune icone riconoscibili del mondo di Mortal Kombat come il kunai di Scorpion e il cappello mortale di Kung Lao. Il film originale era tutt’altro che un capolavoro del cinema, ma è stato per molti divertente, rendendo un giusto tributo al materiale originale senza prendersi troppo sul serio. Nel regno dei film sui videogiochi, è visto come uno dei migliori assieme a Tomb Raider con Alicia Vikander. Con un po’ di fortuna, il reboot soddisferà sia i fan dei giochi che gli appassionati di arti marziali.

Mortal Kombat è attualmente programmato per l’uscita simultanea nelle sale e su HBO Max il 16 aprile.

