Mortal Kombat: ecco una serie di prime immagini dal reboot prodotto da James Wan

Le immagini del reboot di Mortal Kombat appena rilasciate per il film in uscita hanno dato ai fan il modo di dare un primo sguardo al nuovo adattamento.

Diretto da Simon McQuoid e prodotto da James Wan (Aquaman, The Conjuring, Furious 7), Mortal Kombat reinterpreterà la famosissima serie di videogiochi sul grande schermo. Il film uscirà entro la fine dell’anno, con un cast stellare che include Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Ludi Lin e Jessica McNamee.

Un punto fermo della cultura pop degli anni ’90 e ancora oggi un importante franchise, Mortal Kombat è diventato rapidamente una delle saghe videoludiche picchiaduro più amate e famose dopo l’uscita del primo gioco. La sua notorietà derivava in gran parte dall’iconica iperviolenza del gioco, esemplificata nelle famose mosse finali dette “fatality”. Un adattamento cinematografico live-action intitolato Mortal Kombat è stato rilasciato nel 1995 con una risposta generalmente positiva. Il sequel, Mortal Kombat: Annihilation del 1997, ha ottenuto recensioni meno favorevoli. Ora, il franchise sembra pronto per un grande ritorno nel mondo del cinema.

I fan possono dare il loro primo sguardo al nuovo film in alcune immagini rilasciate tramite Entertainment Weekly. Le immagini mostrano personaggi iconici come Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang), Sonya Blade (Jessica McNamee), Jax Briggs (Mehcad Brooks), Kano (Josh Lawson) e Sub-Zero (Joe Taslim), tutti in pose e nei loro costumi classici. Le immagini mostrano anche scorci del Cole Young di Lewis Tan – il protagonista del film e un nuovo arrivato nella serie – e il retroscena della rivalità di Sub-Zero e Scorpion, che servirà come base per gran parte della storia.

Potete vederle qui sotto:

La storia del nuovo Mortal Kombat avrà un approccio diverso rispetto al film originale, utilizzando il personaggio di Tan come un nuovo arrivato attorno a cui verranno rivelati i vari personaggi classici, i luoghi e le trame della serie.

Tan ha avuto in precedenza ruoli importanti in spettacoli come Wu Assassins e Into the Badlands, e dovrebbe esswere una grande aggiunta alla famiglia di Mortal Kombat.

Finora, sembra che il film di McQuiod sia sulla strada giusta. Le immagini includono alcune icone riconoscibili del mondo di Mortal Kombat come il kunai di Scorpion e il cappello mortale di Kung Lao. Il film originale era tutt’altro che un capolavoro del cinema, ma è stato per molti divertente, rendendo un giusto tributo al materiale originale senza prendersi troppo sul serio. Nel regno dei film sui videogiochi, è visto come uno dei migliori assieme a Tomb Raider con Alicia Vikander. Con un po’ di fortuna, il reboot soddisferà sia i fan dei giochi che gli appassionati di arti marziali.

Mortal Kombat è attualmente programmato per l’uscita simultanea nelle sale e su HBO Max il 16 aprile.

