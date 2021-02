Mortal Kombat: Hiroyuki Sanada parla dell’essere Scorpion per il nuovo e atteso adattamento

Due parole hanno mandato in delirio il cast e la troupe di Mortal Kombat. La reazione è stata una sorpresa per Hiroyuki Sanada, l’acclamato attore giapponese di teatro e cinema, noto per ruoli come The Fool in una produzione britannica di King Lear, “Immortal” in Kirito No Séngyo, Twilight Samurai e parti in The Wolverine e Westworld della HBO.

“Non avevo mai giocato a un gioco [di Mortal Kombat] prima“, ammette a EW mentre si prende una pausa dalla sua ultima avventura cinematografica, il Bullet Train costellato di star. Ma per il suo ruolo di Scorpion, un combattente iconico di questo gioco, forse il più iconico, ha “fatto ricerche sul personaggio e la sua storia” per una prospettiva aggiunta.

Anche allora, era impreparato all’impatto che un giro di parole apparentemente fugace avrebbe avuto sui suoi colleghi. “Ha due parole famose, una battuta finale o qualcosa del genere, che mi sono davvero piaciute“, dice Sanada. Sarebbero “Get over here” la frase che Scorpion grida spesso nei giochi di Mortal Kombat mentre la sua frusta penetrante viene lanciata e si aggancia a un avversario.

“Quando ho eseguito quella mossa caratteristica con le parole durante le prove sul set per la prima volta, ho avuto un’ottima reazione da parte del cast e della troupe”, ricorda Sanada. “Hanno detto: ‘Sì! Ho aspettato per questo momento’. Poi ho capito quanto sia popolare questa mossa.”

Qui sotto potete vedere l’immagine:

Il primo trailer di Mortal Kombat, diretto da Simon McQuoid, uscirà più tardi oggi, e finalmente i fan potranno vedere Sanada, un’abile artista marziale, in azione nei panni di Scorpion. Ma fino ad allora, dobbiamo accontentarci di questa immagine dell’uomo un tempo noto come Hanzo Hasashi prima di trasformarsi nello spirito di vendetta.

“Era la prima volta che interpretavo un famoso personaggio di un videogioco”, dice l’attore. “Tutti conoscono le sue armi e il suo stile. Quindi, ho sentito molta pressione.”

Il film parla, in parte, della “nascita di Scorpion”, stando a quanto detto da McQuoid. La sequenza di apertura risale al Giappone feudale, dove Hanzo viene preso di mira da Bi-Han (Joe Taslim) in quella che è l’ultima capitolo di una guerra tra clan. È in quel momento che Hanzo crea la sua arma caratteristica: prende la lama kunai che sua moglie usa per curare il giardino, la modella e scatena l’inferno. Sanada potrà non essere poi così esperto del videogioco, ma come qualcuno che si allena nel movimento fisico da quando aveva 13 anni – arti marziali, danza, canto, acrobazie – si è sforzato di rendere la sequenza di apertura autentica per la cultura giapponese.

“Ho discusso dello stile di combattimento con il coreografo, la squadra degli stunt, e sono andato in sala prove”, dice. “Ho cercato di creare uno stile originale. Dato che Hanzo Hasashi è un personaggio di origine giapponese, ho cercato di fare movimenti autentici.”

Ai giorni nostri, quando Hanzo riemerge, lo fa con poteri soprannaturali come lo Scorpion completamente realizzato proveniente dai giochi – e con lui arriva un altro stile di combattimento per il personaggio. Sanada ha visto la trasformazione come “un ruolo molto gustoso per un attore: il padre di famiglia è tramutato in una macchina da combattimento“. Gli piace pensare a Mortal Kombat nel suo complesso come “un dramma familiare con combattimenti brutali ed eccitanti“. È stato questo mix tra dramma e azione, due dei suoi amori di lunga data, che ha convinto Sanada ad assumere la parte.

“Ogni combattimento ha una ragione d’essere con l’emozione”, dice. “Il pubblico può capire perché sta combattendo, cosa pensa durante il combattimento.”

