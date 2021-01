Mostri Classici della Universal: i film saranno gratuiti su Youtube per una settimana.

Il canale Youtube Fear: The Home of Horror sta per fare un grande regalo agli appassionati dei Mostri Classici della Universal, in quanto renderà disponibili gratuitamente per una settimana le classiche pellicole uscite dagli anni 30 in poi.

Inoltre saranno disponibili per essere acquistati direttamente sulla piattaforma di video-sharing a un prezzo scontato. I film che saranno disponibili sono Dracula (1931), Frankenstein (1931), La mummia (1932), L’uomo invisibile (1933), L’uomo lupo (1941), La moglie di Frankenstein (1935) and Il cervello di Frankenstein (1948).

Di seguito trovate la schedule ufficiale del rilascio di queste pellicole storiche:

15 Gennaio, 2021 (8pm GMT)

Dracula (1931), La mummia (1932)

16 Gennaio, 2021 (8pm GMT)

Frankenstein (1931), La moglie di Frankenstein (1935)

17 Gennaio, 2021 (8pm GMT)

L’uomo invisibile (1933), L’uomo lupo (1941), Il cervello di Frankenstein (1948)

