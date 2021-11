Mother/Android: Chloë Grace Moretz in fuga dagli androidi nel trailer del film prodotto da Matt Reeves

Sono trascorsi più di quindici anni da quando Chloë Grace Moretz è apparsa nel remake di “The Amityville Horror”, e più di un decennio da “500 Days of Summer”, “Kick-Ass” e “Let Me”.

Da allora ha lavorato costantemente, accaparrandosi di tanto in tanto ruoli per registi di alto livello come Martin Scorsese, Olivier Assayas, Luca Guadagnino e altri, e ora sta collaborando con le persone dietro l’imminente The Batman della DC per il suo prossimo film.

Moretz interpreta una madre incinta che viaggia attraverso una nazione che è stata devastata dagli androidi, nel primo trailer di “Mother/Android“.

Potete vederlo qui sotto:

Mattson Tomlin, che ha scritto The Batman e in precedenza ha diretto un film chiamato “Solomon Grundy” (che, che ci crediate o no, in realtà non ha nulla a che fare con il cattivo di Batman che condivide quel nome), si sta mettendo dietro la telecamera ancora una volta per dirigere “Mother/Android”, mentre il regista di The Batman, Matt Reeves, compare alla produzione. Reeves ha già diretto Moretz nel film sui vampiri del 2010 “Let Me In”, quindi questo progetto è una riunione per loro due. L’attrice condivide lo schermo qui con Algee Smith, che potresti riconoscere dal suo lavoro in “Detroit”, “The Hate U Give”, “Euphoria” e “Judas and the Black Messiah”.

Ecco la sinossi ufficiale del nuovo film: “Ambientato in un futuro prossimo, Mother/Android segue Georgia (Chloë Grace Moretz) e il suo ragazzo Sam (Algee Smith) nel loro infido viaggio in fuga mentre il loro paese è coinvolto in una guerra inaspettata con un’intelligenza artificiale. A pochi giorni dall’arrivo del loro primo figlio, devono affrontare una terra di nessuno, una roccaforte della rivolta degli androidi, nella speranza di raggiungere la salvezza prima del parto.

“Mother/Android” sarà disponibile per lo streaming su Hulu a partire dal 17 dicembre 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...