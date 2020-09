Mother / Android: lo scrittore di Batman svilupperà un thriller sci-fi con Chloe Grace Moretz

Lo scrittore di The Batman, Mattson Tomlin, sta collaborando con Chloe Grace Moretz per il suo prossimo thriller di fantascienza Mother / Android.

Tomlin è uno sceneggiatore dietro a due film con tema supereroi e super-poteri, il prossimo The Batman di Matt Reeves e Project Power di Netflix, con Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt. Nonostante sia un nome relativamente nuovo a Hollywood, Tomlin si sta già affermando nel genere dei film di fantascienza / azione.

A maggio, la Paramount ha acquistato la sceneggiatura originale di Tomlin, che è stata descritta come una sorella spirituale del 1984 di George Orwell e segue la storia di una coppia che inizia una rivolta in una società totalitaria. Ora Tomlin ha un nuovo progetto sci-fi in lavorazione.

Secondo The Hollywood Reporter, Tomlin sta facendo il suo debutto alla regia con il suo nuovo thriller fantascientifico della Miramax, Mother / Android, con Chloe Grace Moretz come protagonista. Il progetto è la seconda collaborazione di Tomlin con Reeves, che produrrà il film con la sua etichetta. Tomlin, che ha anche scritto la sceneggiatura, dice che la storia è vagamente basata sui suoi genitori naturali, che hanno combattuto per mantenere il loro bambino al sicuro durante la rivoluzione rumena.

“Mother / Android è una storia profondamente personale ispirata dai sacrifici fatti per portarmi in questo mondo”, ha detto Tomlin.

Moretz, nota per i suoi ruoli in Kick-Ass e Neighbours 2, interpreterà Georgia, una giovane donna che, con il suo fidanzato Sam, intraprende un viaggio per fuggire dal loro paese, che è in guerra con un’intelligenza artificiale. La coppia deve affrontare una terra di nessuno durante la rivolta degli androidi per raggiungere la salvezza a pochi giorni dalla nascita del loro primo figlio. Il film sarà prodotto anche da Adam Kassan e Raafi Crohn della 6th & Idaho insieme a Bill Block di Charles Miller e Miramax.

