Motherland: Fort Salem 2, ecco il primo trailer della seconda stagione in arrivo il 22 giugno!

Di recente Freeform ha rivelato quando potremmo vedere la stagione 2 della serie Motherland: Fort Salem, presente da noi nel catalogo di Amazon Prime Video.

A quanto pare, la seconda stagione partirà il prossimo 22 giugno, e per l’occasione è stata rivelata la sinossi:

“L’attesissima seconda stagione di Motherland: Fort Salem debutterà martedì 22 giugno alle 22. Raelle, Tally e Abigail affrontano un’alta posta in gioco, magie pericolose e una nuova minaccia da un antico gruppo di cacciatori di streghe, la Camarilla. Nella prima stagione, abbiamo visto il nostro trio di giovani streghe seguire le orme delle loro antenate, difendendo la nazione dalla Spree come parte dell’esercito degli Stati Uniti. La loro formazione è intensificata quando vengono promosse a frequentare il College di guerra, dove la loro magia , le relazioni e le credenze saranno spinte al limite. Mentre il generale Alder cerca nuove streghe per unirsi alle guerre a venire, la Spree e l’esercito scoprono che la loro lotta potrebbe non essere più dell’una con l’altra. Ma come possono due nemici lavorare insieme per contrastare un odio che non si fermerà finché tutte le streghe non saranno sterminate?”