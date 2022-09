Ms. Marvel: Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno confermano lo sviluppo di una nuova stagione?

Durante la scorsa estate, i Marvel Studios hanno introdotto un nuovissimo supereroe nel MCU nei panni della Ms. Marvel di Iman Vellani, che è anche uno dei personaggi più recenti dei fumetti.

Ma anche dopo una serie solista di sei episodi di grande successo che si è conclusa con la sua trasformazione in un supereroe, ci sono ancora alcune domande sul suo futuro, in particolare per quanto riguarda la stagione 2.

I fan sanno già che Vellani giocherà un ruolo chiave nel MCU nel suo insieme grazie alla sua inclusione al fianco di Brie Larson e Teyonah Parris in The Marvels del 2023. Tuttavia, la sua serie Ms. Marvel è ancora nell’aria, senza alcuna indicazione ufficiale che la stagione 2 sia in arrivo.

L’aggiornamento più recente ha accennato al fatto che la Marvel sta lavorando lentamente per sviluppare il prossimo gruppo di episodi, ma adesso una voce anticipa che la stagione 2 di Ms. Marvel ha il via libera per la produzione. Quella voce viene proprio dai due registi dello show.

I registi di Ms.Marvel, Adil El Arbi e Bilall Fallah, hanno anticipato il loro potenziale coinvolgimento in una seconda stagione dello show Disney+ con un post su Instagram. Ciò renderebbe Ms. Marvel il secondo spettacolo Disney+ live-action ad essere confermato per una stagione 2, con la seconda stagione per Loki che arriverà nell’estate del 2023.

Condividendo un breve video con una serie di interviste con la coppia sulla prima stagione, El Arbi ha incluso una didascalia indicando potenzialmente che la seconda stagione di Ms. Marvel potrebbe essere in fase di sviluppo.

Qui sotto potete vedere il post:

