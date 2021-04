Ms. Marvel: cast e crew in una foto dal set tailandese della serie Marvel

L’universo cinematografico Marvel si sta espandendo, introducendo una sfilza di nuovi personaggi nella Fase 4, e uno di questi è Kamala Khan aka Ms. Marvel. Il personaggio sarà al centro di una serie Disney + con lo stesso titolo e sarà interpretata da Iman Vellani.

I dettagli della trama sono ancora tenuti nascosti, ma la sinossi ufficiale è stata svelata durante il Disney Investor Day ed ha confermato che il personaggio avrà una “affinità speciale” con supereroi come la Captain Marvel di Brie Larson. Inoltre, Vellani sarà affiancata da un gruppo di stelle, con artisti del calibro di Aramis Knight, Matt Lintz e Zenobia Shroff.

La produzione è attualmente in corso per Ms. Marvel, e da allora è stato confermato che le riprese si sono spostate a Bangkok, in Thailandia. Ora è emerso un nuovo sguardo al cast e alla troupe nel paese asiatico.

La stunt Lauren Mary Kim, tramite Ms. Marvel News su Twitter, ha condiviso un’immagine sulle sue Instagram Stories dalla sede della produzione di Ms. Marvel a Bangkok, mostrando il cast e la troupe in posa insieme in una foto di gruppo mentre si prendeva una pausa dalle riprese.

L’immagine mostra la protagonista Iman Vellani, l’assistente esecutiva Jenna Berger e la stunt Lauren Mary Kim insieme a molti altri membri della produzione della serie del MCU. Anche l’attore Matt Lintz, che interpreta Bruno Carrelli nella serie, sembra essere accanto a Kim.

Potete vedere la foto qui sotto:

New photo of the #MsMarvel cast and crew in Bangkok. In the center we can identify Iman Vellani, executive assistant Jenna Berger, and stunt actress Lauren Mary Kim.

source: IG story/laurenmarykim pic.twitter.com/C7O7BKCjCO

