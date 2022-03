Ms. Marvel: ecco il primo trailer ed il poster promozionale della serie

Disney+ ha ufficialmente rivelato il primo trailer di Ms. Marvel, che mostra uno primo sguardo approfondito davvero impressionante alla Kamala Khan di Iman Vellani, un’anteprima della sua storia d’origine e dei suoi poteri.

Oltre al trailer, è stato anche svelato un nuovissimo poster per Ms. Marvel, confermando la data di uscita dell’8 giugno su Disney+.

Potete vedere il poster qui sotto:

Mentre qui sotto il trailer:

I Marvel Studios hanno sorprendentemente offerto un first-look a Ms. Marvel nel 2020, che ha fornito solo brevemente ai fan uno scorcio allo spettacolo Disney+ di Kamala Khan.

Nel cast Kamala Khan / Ms. Marvel, interpretata da Iman Vellani, Bruno Carrelli, interpretato da Matt Lintz: il migliore amico di Kamala, Kareem / Red Dagger, interpretato da Aramis Knight, Kamran, interpretato da Rish Shah, Muneeba Khan, interpretata da Zenobia Shroff; madre di Kamala e moglie di Yusuf; Yusuf Khan, interpretato da Mohan Kapur: padre di Kamala e marito di Muneeba e infine Amir Khan, interpretato da Saagar Shaikh: fratello di Kamala.

Lo spettacolo è stato da lungo confermato per l’uscita nel 2022, ma la Marvel ha continuato a trattenersi dal mostrare troppo dalla serie. La segretezza si è intensificiata quando il materiale promozionale per Ms. Marvel ha anticipato un cambio nei suoi poteri per il MCU. Inizialmente era stata introdotta come “Inumana” nei fumetti, ma si diceva che il MCU potesse cambiare l’origine e la natura dei suoi poteri.

Adesso sappiamo che Ms. Marvel verrà caricato su Disney+ a partire dall’8 giugno 2022.

