Ms. Marvel: i registi dell’episodio finale parlano del colpo di scena

La mutazione è il “qualcosa di diverso” che Bruno (Matt Lintz) scopre nell’analisi del DNA di Kamala Khan (Iman Vellani) nei momenti finali di Ms. Marvel, il reveal accompagnato da delle note del theme di X-Men ’97.

Mentre il Marvel Cinematic Universe deve ancora usare la parola “mutante” – a parte una scena non canonica eliminata da Iron Man del 2008, in cui Nick Fury (Samuel L. Jackson) fa riferimento ai mutanti e a Spider-Man nello stesso respiro – “mutazione” è solo l’inizio ed una parte del piano.

“[La rivelazione della mutazione] è il segreto meglio custodito dell’intero spettacolo. Non lo sapevamo nemmeno noi finché non abbiamo improvvisamente avuto la sceneggiatura”, ha detto Adil El Arbi, che ha diretto il finale di Ms. Marvel con Bilall Fallah. Quindi, quando l’abbiamo avuto per le mano, abbiamo chiesto: ‘Di cosa si tratta? Cosa accadrà?’. E Kevin Feige ha detto: ‘Tu gira questo, metti la musica e basta. Se dovessi far parte del futuro di Ms. Marvel, allora ne saprai un po’ di più’.”