Ms. Marvel: le riprese potrebbero cominciare quest’estate

Secondo quanto riferito, la serie Disney + su Ms. Marvel verrà girata quest’estate, con la sua prima apparizione cinematografica nell’universo cinematografico Marvel in arrivo poco dopo.

Ms. Marvel è in circolazione dalla fine degli anni ’60, utilizzato dalla stessa Carol Danvers. Kamala Khan, tuttavia, è un supereroe relativamente nuovo rispetto ad altri che appaiono nel MCU. La Ms. Marvel di Khan è apparsa per la prima volta nel 2013, diventando il primo supereroe musulmano della Marvel Comics.

Nonostante fosse un supereroe relativamente nuovo, la Disney ha annunciato al D23 dell’anno scorso che la Ms. Marvel stava ottenendo la sua serie Disney +, insieme a She-Hulk e Moon Knight. Finora si sa molto poco della serie, tranne che Bisha K. Ali sarà la sceneggiatrice principale dello show e che il personaggio finirà per comparire nei film del MCU. Detto questo, lo show di Ms. Marvel non sarà rilasciato fino all’inizio inoltrato della Fase 4, quindi ha senso che non sappiamo ancora molto della serie. Tuttavia, la data di inizio delle riprese è stata potenzialmente rivelata.

Secondo The Illuminerdi, Ms. Marvel inizierà le riprese quest’estate. Chiunque sia scelto come la protagonista deve essere in grado di girare tra luglio 2020 e giugno 2021, con le riprese che dovrebbero iniziare ad agosto. The Illuminerdi ipotizza anche che Captain Marvel 2 potrebbe prevedere la prima apparizione del personaggionel MCU poiché il film dovrebbe essere girato nello stesso periodo della serie Disney +.

Il lungo periodo di tempo potrebbe anche includere i mesi necessari per filmare una seconda stagione dello spettacolo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...