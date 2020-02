Mulan: Disney rivela il rating PG-13 del film a causa di “sequenze di violenza”

Sin dai primi trailer la Disney ha presentato Mulan più come un’epopea di guerra fantasy che un musical. Il remake (ormai è meglio chiamarli reboot) della Disney pare aver recentemente ricevuto il proprio rating con una valutazione PG-13 dalla Motion Picture Association of America a causa di “sequenze di violenza”.

La valutazione PG-13 di Mulan lo rende il primo remake/reboot dei classici animati della Disney a ricevere una valutazione superiore a PG, e il primo titolo dallo studio d’azione live-action Disney a ricevere quel rating da Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar nel 2017.

I trailer hanno dato adito a Mulan più come un’epopea di guerra fantasy che un musical, genere che si allontana dai remake Disney spesso seguendo battute simili ai film originali, con più o meno le stesse canzoni o personaggi. Tuttavia, con la valutazione che indica una storia leggermente più in pompa magna della leggenda cinese, i tempi moderni hanno dimostrato che le caratteristiche che portano alla classificazione PG-13 possono ancora funzionare bene per le famiglie.

Warner Bros. ha visto il suo finale per la serie di Harry Potter stabilirsi bene al botteghino anche per via del marchio PG-13. I Doni della Morte del 2010, la prima parte, ha incassato 381 milioni di dollari in patria, con e la seconda parte 296 milioni di dollari. Per quanto riguarda gli ultimi due film di Harry Potter classificati come PG, il Principe Mezzosangue del 2009 ha incassato 301 milioni in patria e il Prigioniero di Azkaban del 2004 ha raggiunto $ 249 milioni.

La valutazione del film segue le preoccupazioni per le prestazioni al botteghino a causa dell’epidemia di Coronavirus in Cina, che potrebbe potenzialmente spostare le date di uscita per Mulan e il nuovo film di James Bond ad aprile.

