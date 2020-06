Mulan è adesso programmato per essere il primo blockbuster della stagione estiva

Il film d’azione della Disney, Mulan, sarà il primo grande blockbuster ad uscire nelle sale cinematografiche recentemente riaperte, ed uscirà il 24 luglio.

Leggi anche: Niki Caro parla di come ha sfruttato la violenza senza mostrarla esplicitamente

La rivisitazione live-action del film animato della Disney del 1998 che presentava le voci di Ming-Na Wen, BD Wong e Eddie Murphy, è stato tra i primi film rimandati a causa della pandemia di coronavirus scoppiata a metà marzo, due settimane prima della sua data d’uscita originale del 27 marzo. Il dramma d’azione diretto da Niki Caro ha preso in consegna adesso la data di uscita del 24 luglio precedentemente detenuta dal blockbuster estivo Jungle Cruise, che ora uscirà nel luglio del 2021.

Quando i cinema riprenderanno con le normali operazioni per la prima volta dopo mesi, gli spettatori saranno accolti in sala dal thriller di Russell Crowe, Unhinged, e da The Broken Hearts Gallery, entrambi in uscita il 10 luglio.

Un mese fa, l’amministratore delegato della Disney, Bob Chapek, ha dichiarato che Mulan e altri blockbuster – tra cui Black Widow dei Marvel Studios spostato dal 1 maggio al 6 novembre, e Soul, spostato dal 19 giugno al 20 novembre – non salteranno la proiezione cinematografica per venir condivisi su piattaforme di streaming come successo ad Artemis Fowl.

“Noi crediamo nell’esperienza cinematografica, in particolare per lanciare grandi film campione d’incassi in franchise”, ha detto Chapek. “Alimentano l’intera azienda Disney, dai prodotti di consumo ai parchi a tema fino a Disney +. E quindi pensiamo davvero che sia il modo più intelligente di lanciare i nostri grandi blockbuster.”

Per quanto riguarda i film che salteranno l’uscita cinematografica per debuttare su Disney +, come nel caso di Artemis Fowl, tali decisioni saranno prese su “una base deliberata“, ha aggiunto Chapek. “Non ci saranno regole rigide. Penso che ciò che la situazione con il COVID ci ha insegnato sia che devi rimanere flessibile, e noi lo faremo“. Chapek ha aggiunto che la compagnia “crede in quella finestra cinematografica“, ribadendo la posizione del suo predecessore, Bob Iger, che in precedenza aveva detto che “aspetterebbe semplicemente il momento giusto” per rendere disponibili i suoi film al grande pubblico.

Quando l’Imperatore della Cina emette un decreto per il quale un uomo per famiglia deve servire nell’esercito imperiale per difendere il paese dagli invasori del Nord che attaccano la Cina, Hua Mulan, la figlia maggiore di un guerriero onorato, interviene per prendere il posto del suo padre malato. La ragazza è energica, determinata e scaltra. Mascherata da uomo, Hua Jun, viene messa alla prova passo dopo passo e dovrà saper sfruttare la sua forza interiore e abbracciare il suo vero potenziale.

È un viaggio epico che la trasformerà in un guerriero onorato e le farà guadagnare il rispetto di una nazione grata… e un padre orgoglioso.

Mulan presenta un cast di celebrità che include: Yifei Liu come Mulan; Donnie Yen nel ruolo del comandante Tung; Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan; Yoson An come Cheng Honghui; con Gong Li come Xianniang e Jet Li come Imperatore. Il film è diretto da Niki Caro da una sceneggiatura di Rick Jaffa e Amanda Silver e Elizabeth Martin e Lauren Hynek, ed è basato sul poema narrativo “The Ballad of Mulan”.

Mulan uscirà nelle sale italiane il 26 marzo 2020, con Niki Caro alla regia, su una sceneggiatura di Amanda Silver, Rick Jaffa, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, basata sull’omonimo fim d’animazione Disney del 1998, e con Chris Bender, Tendo Nagenda, Jason Reed e Jake Weiner come produttori. La fotografia è a cura di Mandy Walker, mentre la colonna sonora è composta da Harry Gregson-Williams.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...