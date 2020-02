Mulan: ecco il trailer finale del film Disney

La Disney ormai ha preso piede con i remake live-action, e non tutti, anzi quasi nessuno, si è rivelato in granché, ma quest’oggi vi mostriamo un nuovo trailer per quello che potrebbe essere trai suoi migliori mai realizzati, se non il migliore.

Parliamo di Mulan, remake dell’omonimo film animato del 1998, per la regia di Tony Bancroft e Barry Cook, che si pone come una rivisitazione vera e propria della storia e del personaggio, a differenza di altri remake come Aladdin che risultano essere una sterile copia carbone del classico animato firmato Disney.

Potete vederlo qui sotto:

Quando l’Imperatore della Cina emette un decreto per il quale un uomo per famiglia deve servire nell’esercito imperiale per difendere il paese dagli invasori del Nord che attaccano la Cina, Hua Mulan, la figlia maggiore di un guerriero onorato, interviene per prendere il posto del suo padre malato. La ragazza è energica, determinata e scaltra. Mascherata da uomo, Hua Jun, viene messa alla prova passo dopo passo e dovrà saper sfruttare la sua forza interiore e abbracciare il suo vero potenziale.

È un viaggio epico che la trasformerà in un guerriero onorato e le farà guadagnare il rispetto di una nazione grata… e un padre orgoglioso.

Mulan presenta un cast di celebrità che include: Yifei Liu come Mulan; Donnie Yen nel ruolo del comandante Tung; Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan; Yoson An come Cheng Honghui; con Gong Li come Xianniang e Jet Li come Imperatore. Il film è diretto da Niki Caro da una sceneggiatura di Rick Jaffa e Amanda Silver e Elizabeth Martin e Lauren Hynek, ed è basato sul poema narrativo “The Ballad of Mulan”.

Mulan uscirà nelle sale italiane il 25 marzo 2020, con Niki Caro alla regia, su una sceneggiatura di Amanda Silver, Rick Jaffa, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, basata sull’omonimo fim d’animazione Disney del 1998, e con Chris Bender, Tendo Nagenda, Jason Reed e Jake Weiner come produttori. La fotografia è a cura di Mandy Walker, mentre la colonna sonora è composta da Harry Gregson-Williams.

