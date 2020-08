Mulan: ecco il video ufficiale di “Loyal Brave True” cantato da Christina Aguilera

In un ormai vecchio report vi abbiamo già informato delle differenze fra Mulan, il cartone animato originale del 1998, e il suo remake live-action, che in realtà è evidentemente un reboot maggiormente ispirato alla favola cinese originale, e fra queste differenze c’è ovviamente la mancanza dei siparietti musicali tipici dei film animati della Disney, anche se le canzoni più famose della pellicole non mancheranno di comparire “in qualche modo”.

Nel 1998, anche se si potrebbe pensare erroneamente che Farò di Te Un Uomo fosse la canzone più celebre, la versione di Reflection di Christina Aguilera divenne in seguito maggiormente famosa grazie alla toccante performance della canzone nel film, ma sopratutto grazie alla straordinaria voce della cantante.

Adesso, a più di 20 anni da quella performance, Christina Aguilera torna a firmare la nuova canzone del film diretto da Niki Caro, che uscirà al cinema a fine di questo mese. Il mnuovo brano si chiama “Loyal Brave True”, tradotto letteralmente come Leale, Coraggioso e Sincero, in un chiaro rimando ai caratteri cinesi che Mulan porta sulla lama della sua spada.

“Loyal Brave True” è stata scritta da Jamie Hartman, Harry Gregson-Williams, Rosi Golan e Billy Crabtree; Hartman produce. Gregson-Williams, che ha anche scritto la colonna sonora del nuovo film, è il produttore di “Reflection (2020)”. La regista del nuovo Mulan, Niki Caro, ha diretto i video musicali per entrambe le canzoni che la Disney dice che farà uscire più tardi a marzo. Si dice che la colonna sonora di Gregson-Williams includa elementi strumentali di entrambi i brani della Aguilera.

“Il film Mulan e la canzone Reflection hanno coinciso con il mio primo contratto discografico”, ha sottolineato Aguilera in una nota. “È incredibile tornare a un film così incredibile che è pieno di potere e significato, e quel significato tiene ha vinto la prova del tempo: rimanere fedele a te stesso, essere chi sei e imparare come essere senza paura. La mia nuova canzone, Loyal Brave True, rappresenta il perfetto equilibrio tra vulnerabilità e forza.”

Qui sotto infine potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale con la partecipazione della talentuosa cantante:

Quando l’Imperatore della Cina emette un decreto per il quale un uomo per famiglia deve servire nell’esercito imperiale per difendere il paese dagli invasori del Nord che attaccano la Cina, Hua Mulan, la figlia maggiore di un guerriero onorato, interviene per prendere il posto del suo padre malato. La ragazza è energica, determinata e scaltra. Mascherata da uomo, Hua Jun, viene messa alla prova passo dopo passo e dovrà saper sfruttare la sua forza interiore e abbracciare il suo vero potenziale.

È un viaggio epico che la trasformerà in un guerriero onorato e le farà guadagnare il rispetto di una nazione grata… e un padre orgoglioso.

Mulan presenta un cast di celebrità che include: Yifei Liu come Mulan; Donnie Yen nel ruolo del comandante Tung; Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan; Yoson An come Cheng Honghui; con Gong Li come Xianniang e Jet Li come Imperatore. Il film è diretto da Niki Caro da una sceneggiatura di Rick Jaffa e Amanda Silver e Elizabeth Martin e Lauren Hynek, ed è basato sul poema narrativo “The Ballad of Mulan”.

Mulan doveva uscire nelle sale italiane il 26 marzo 2020, con Niki Caro alla regia, su una sceneggiatura di Amanda Silver, Rick Jaffa, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, basata sull’omonimo film d’animazione Disney del 1998, e con Chris Bender, Tendo Nagenda, Jason Reed e Jake Weiner come produttori. La fotografia è a cura di Mandy Walker, mentre la colonna sonora è composta da Harry Gregson-Williams.

