Mulan: il produttore svela perché il personaggio di Li Shang non è nel film

Mentre i fan della Disney attendono con impazienza l’uscita cinematografica del live-action di Mulan, alcuni si chiedono come questa versione reggerà rispetto al classico animato senza il personaggio di Li Shang. Quando i fan hanno notato che il nome del Capitano Li Shang era assente dalla lista del cast, una valanga di dispiacere si è fatta strada attraverso i social media, descrivendo la decisione con le parole “disonore su di te”.

Il generale Li Shang non è stato solo un personaggio chiave nel film d’animazione, ma ha rubato i nostri cuori con il suo bell’aspetto, le sue abilità nelle arti marziali, una canzone accattivante e lo status di icona bisessuale (?). Il suo personaggio ha aiutato a portare avanti la storia, spingendo non solo Mulan ma il resto delle sue truppe ad essere le migliori versioni di se stessi e affrontare una sfida enorme. Abbiamo anche visto la devastazione della guerra attraverso la perdita di suo padre.

Il legame di Li Shang con l’alter-ego maschile di Mulan, Ping, sembra nascondere un messaggio caro alla comunità LGBTQA+, quindi perché Li Shang non è nel film? Secondo il produttore Jason Reed avremmo una specie di Li Shang nel nuovo Mulan.

“Abbiamo diviso Li Shang in due personaggi. Uno è diventato il comandante Tung (Donnie Yen) che funge da padre surrogato e mentore nel corso del film. L’altro è Honghui (Yoson An) che è un membro dell’esercito come Mulan stessa.”

Reed cita il movimento #MeToo come influenza sulla loro decisione di rielaborare il personaggio

“Penso in particolare che con i tempi del movimento #MeToo, avere un ufficiale in comando che è anche l’interesse amoroso e sessuale sarebbe risultato molto scomodo e non pensavamo fosse appropriato.”

Questa decisione rimuove quindi l’iterazione fra Mulan e Li Shang, ma come giocherà con la dinamica tra Mulan e Honghui Chen? Reed e il suo team hanno utilizzato il film d’animazione come modello per quel livello di relazione. L’attore neozelandese Yoson An che interpreta Honghui descrive il suo personaggio come molto tranquillo, onorevole e attento, e parla della dinamica iniziale di lui e Mulan.

“Iniziano con il piede sbagliato, davvero. Mentre avanzano insieme lungo l’addestramento, hanno in qualche modo questo legame inespresso perché si riconoscono reciprocamente nello spirito guerriero. È così che iniziano a costruire la loro amicizia per cominciare, attraverso la formazione e il riconoscimento reciproco.”

Quando l’Imperatore della Cina emette un decreto per il quale un uomo per famiglia deve servire nell’esercito imperiale per difendere il paese dagli invasori del Nord che attaccano la Cina, Hua Mulan, la figlia maggiore di un guerriero onorato, interviene per prendere il posto del suo padre malato. La ragazza è energica, determinata e scaltra. Mascherata da uomo, Hua Jun, viene messa alla prova passo dopo passo e dovrà saper sfruttare la sua forza interiore e abbracciare il suo vero potenziale.

È un viaggio epico che la trasformerà in un guerriero onorato e le farà guadagnare il rispetto di una nazione grata… e un padre orgoglioso.

Mulan presenta un cast di celebrità che include: Yifei Liu come Mulan; Donnie Yen nel ruolo del comandante Tung; Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan; Yoson An come Cheng Honghui; con Gong Li come Xianniang e Jet Li come Imperatore. Il film è diretto da Niki Caro da una sceneggiatura di Rick Jaffa e Amanda Silver e Elizabeth Martin e Lauren Hynek, ed è basato sul poema narrativo “The Ballad of Mulan”.

Mulan uscirà nelle sale italiane il 26 marzo 2020, con Niki Caro alla regia, su una sceneggiatura di Amanda Silver, Rick Jaffa, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, basata sull’omonimo fim d’animazione Disney del 1998, e con Chris Bender, Tendo Nagenda, Jason Reed e Jake Weiner come produttori. La fotografia è a cura di Mandy Walker, mentre la colonna sonora è composta da Harry Gregson-Williams.

