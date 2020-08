Mulan: un promo annuncia l’arrivo a pagamento su Disney + anche in Italia

In una delle mosse più sorprendenti dall’inizio della pandemia, la Disney ha scelto di portare Mulan fuori dai cinema nella maggior parte dei mercati principali, rilasciandolo invece come acquisto premium sul suo servizio di streaming Disney +.

Invece di ottenere un altro ritardo di rilascio, Mulan arriverà su Disney + il 4 settembre, disponibile per l’acquisto a 30 dollari. Con il suo arrivo a poche settimane di distanza, Disney + sta aumentando la sua promozione dell’avventura live-action, rilasciando un nuovissimo trailer per i fan.

ALcuni pensavano che la cosa non si sarebbe replicata in Europa, o in Italia in generale, ma un nuovo post sulla pagina Facebook di Disney + ha confermato che anche da noi il nuovo film live-action della Disney arriverà sulla piattaforma di streaming.

Il post recita: “La leggenda arriva. Il film Disney #Mulan in streaming dal 4 Settembre. Guarda in anteprima rispetto al rilascio per tutti gli altri abbonati Disney+ con pagamento aggiuntivo per Accesso VIP di 21,99 Euro. Per maggiori informazioni vai su www.disneyplus.com/mulan“.

Qui sotto potete vedere il post:

Quando l’Imperatore della Cina emette un decreto per il quale un uomo per famiglia deve servire nell’esercito imperiale per difendere il paese dagli invasori del Nord che attaccano la Cina, Hua Mulan, la figlia maggiore di un guerriero onorato, interviene per prendere il posto del suo padre malato. La ragazza è energica, determinata e scaltra. Mascherata da uomo, Hua Jun, viene messa alla prova passo dopo passo e dovrà saper sfruttare la sua forza interiore e abbracciare il suo vero potenziale.

È un viaggio epico che la trasformerà in un guerriero onorato e le farà guadagnare il rispetto di una nazione grata… e un padre orgoglioso.

Mulan presenta un cast di celebrità che include: Yifei Liu come Mulan; Donnie Yen nel ruolo del comandante Tung; Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan; Yoson An come Cheng Honghui; con Gong Li come Xianniang e Jet Li come Imperatore. Il film è diretto da Niki Caro da una sceneggiatura di Rick Jaffa e Amanda Silver e Elizabeth Martin e Lauren Hynek, ed è basato sul poema narrativo “The Ballad of Mulan”.

Mulan doveva uscire nelle sale italiane il 26 marzo 2020, con Niki Caro alla regia, su una sceneggiatura di Amanda Silver, Rick Jaffa, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, basata sull’omonimo fim d’animazione Disney del 1998, e con Chris Bender, Tendo Nagenda, Jason Reed e Jake Weiner come produttori. La fotografia è a cura di Mandy Walker, mentre la colonna sonora è composta da Harry Gregson-Williams.

