Mulan: un videoclip mostra la nuova versione di “Reflection” di Christina Aguilera

Nel 1998, anche se si potrebbe pensare erroneamente che “Farò di Te Un Uomo” fosse la canzone più celebre di Mulan, la versione di Reflection di Christina Aguilera divenne in seguito maggiormente famosa grazie alla toccante performance della canzone nel film, ma sopratutto grazie alla straordinaria voce della cantante.

Adesso, a più di 20 anni da quella performance, Christina Aguilera torna a firmare la nuova canzone del film diretto da Niki Caro, che uscirà al cinema a fine di questo mese. Il nuovo brano si chiama “Loyal Brave True”, tradotto letteralmente come Leale, Coraggioso e Sincero, in un chiaro rimando ai caratteri cinesi che Mulan porta sulla lama della sua spada.

Ma abbiamo già parlato di questa canzone in particolare, ed oggi vogliamo tornare all’originale brano che ci fece innamorare del film, Reflection, ma con il video musicale della nuova versione creata appositamente per la pellicola live-action.

Potete vederlo qui sotto:

E per fare un confronto qui sotto potete vedere il videoclip dell’originale:

Quando l’Imperatore della Cina emette un decreto per il quale un uomo per famiglia deve servire nell’esercito imperiale per difendere il paese dagli invasori del Nord che attaccano la Cina, Hua Mulan, la figlia maggiore di un guerriero onorato, interviene per prendere il posto del suo padre malato. La ragazza è energica, determinata e scaltra. Mascherata da uomo, Hua Jun, viene messa alla prova passo dopo passo e dovrà saper sfruttare la sua forza interiore e abbracciare il suo vero potenziale.

È un viaggio epico che la trasformerà in un guerriero onorato e le farà guadagnare il rispetto di una nazione grata… e un padre orgoglioso.

Mulan presenta un cast di celebrità che include: Yifei Liu come Mulan; Donnie Yen nel ruolo del comandante Tung; Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan; Yoson An come Cheng Honghui; con Gong Li come Xianniang e Jet Li come Imperatore. Il film è diretto da Niki Caro da una sceneggiatura di Rick Jaffa e Amanda Silver e Elizabeth Martin e Lauren Hynek, ed è basato sul poema narrativo “The Ballad of Mulan”.

Mulan doveva uscire nelle sale italiane il 26 marzo 2020, con Niki Caro alla regia, su una sceneggiatura di Amanda Silver, Rick Jaffa, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, basata sull’omonimo film d’animazione Disney del 1998, e con Chris Bender, Tendo Nagenda, Jason Reed e Jake Weiner come produttori. La fotografia è a cura di Mandy Walker, mentre la colonna sonora è composta da Harry Gregson-Williams.

