Mulan: Yifei Liu sfida la gravità in una nuova clip dal film Disney

Solo una donna può salvare l’imperatore e rendere onore a tutti noi, e grazie a EW possiamo donarvi uno sguardo esclusivo sulla nostra eroina in azione.

In questa anteprima del remake Disney di Mulan in live-action, l’eroina titolare interpretata da Yifei Liu ei suoi compatrioti stanno affrontando il temibile esercito di Bori Khan (Jason Scott Lee). L’amico di Mulan Honghui (Yosan An) la esorta a lasciare a loro la lotta perché ha una responsabilità maggiore: arrivare all’imperatore e salvargli la vita. Ma prima, deve superare le orde di aggressori ed in questa sequenza vediamo la magia delle arti marziali a cui il cinema asiatico ci ha abituati.

Liu ha subito un lieve infortunio durante l’esecuzione di questa scena e ha detto a EW che è stata l’acrobazia più dura delle numerose che ha eseguito nel film (ha eseguito circa il 90 percento delle sue stesse acrobazie).

“È contro la gravità, quindi devi imparare di nuovo a camminare”, dice Liu. “Non è che tu possa semplicemente camminare o correre in modo naturale. Devi scivolare con le ginocchia, e poi con tutte le travi sul muro, ho effettivamente colpito una delle travi. Grazie a Dio avevo le ginocchiere – quelle rigide – perché quando ho fatto la slitta con le ginocchia sono andato troppo lontano. Mi sono schiantata contro la trave sul muro.”

Nonostante l’incidente, Liu ha decisamente reso bene nella scena, girandola tutta per intero non curandosi del male.

“Non hanno ottenuto lo scatto e hanno detto che forse avremmo dovuto conservarlo per il giorno dopo”, ricorda. “Ma mi sentivo come se avessi aspettato fino al giorno dopo, non sapevo se potevo ancora farlo. Il livido viene sempre dopo. L’ho messo sotto ghiaccio, siamo tornati e abbiamo eseguito lo stunt.”

Potete vedere la clip cliccando nell’immagine qui sotto:

Quando l’Imperatore della Cina emette un decreto per il quale un uomo per famiglia deve servire nell’esercito imperiale per difendere il paese dagli invasori del Nord che attaccano la Cina, Hua Mulan, la figlia maggiore di un guerriero onorato, interviene per prendere il posto del suo padre malato. La ragazza è energica, determinata e scaltra. Mascherata da uomo, Hua Jun, viene messa alla prova passo dopo passo e dovrà saper sfruttare la sua forza interiore e abbracciare il suo vero potenziale.

È un viaggio epico che la trasformerà in un guerriero onorato e le farà guadagnare il rispetto di una nazione grata… e un padre orgoglioso.

Mulan presenta un cast di celebrità che include: Yifei Liu come Mulan; Donnie Yen nel ruolo del comandante Tung; Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan; Yoson An come Cheng Honghui; con Gong Li come Xianniang e Jet Li come Imperatore. Il film è diretto da Niki Caro da una sceneggiatura di Rick Jaffa e Amanda Silver e Elizabeth Martin e Lauren Hynek, ed è basato sul poema narrativo “The Ballad of Mulan”.

Mulan doveva uscire nelle sale italiane il 26 marzo 2020, con Niki Caro alla regia, su una sceneggiatura di Amanda Silver, Rick Jaffa, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, basata sull’omonimo film d’animazione Disney del 1998, e con Chris Bender, Tendo Nagenda, Jason Reed e Jake Weiner come produttori. La fotografia è a cura di Mandy Walker, mentre la colonna sonora è composta da Harry Gregson-Williams.

