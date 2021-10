Il direttore della fotografia di Rust con Alec Baldwin è morto dopo un incidente sul set

La direttrice della fotografia Halyna Hutchins è morta e il regista Joel Souza è stato ferito giovedì, dopo un colpo di pistola sparato sul set del nuovo western con Alec Baldwin, Rust. Molteplici fonti indicano che lo stesso Baldwin ha usato la pistola che ha portato all’incidente mortale.

I dettagli stanno ancora arrivando, ma Variety e IndieWire riferiscono entrambi che l’incidente è avvenuto nel New Mexico al Bonanza Creek Ranch, a sud di Santa Fe. Deadline ha riferito per la prima volta che “un membro del cast principale ha armato una pistola durante una prova, ignaro che c’erano proiettili veri, colpendo due persone, un uomo e una donna”. Il suo primo bollettino affermava che l’uomo era ferito alla spalla, mentre la donna “era stata trasportata in aereo in ospedale per un intervento chirurgico allo stomaco”.

Rapporti successivi nominarono Hutchins e Souza come la donna e l’uomo non identificati. Il dipartimento dello sceriffo della contea di Santa Fe ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“La signora Hutchins è stata trasportata, in elicottero, all’ospedale dell’Università del New Mexico, dove è stata dichiarata morta dal personale medico. Il signor Souza è stato trasportato in ambulanza al centro medico regionale Christus St. Vincent dove è in cura per le sue ferite. Questo l’indagine rimane aperta e attiva. Nessuna accusa è stata depositata in merito a questo incidente. I testimoni continuano ad essere interrogati dagli investigatori.”

Baldwin è stato rilasciato dopo essere stato interrogato. E’ stato fotografato nel parcheggio fuori dall’ufficio dello sceriffo, con l’aria visibilmente sconvolta. Secondo le voci, le autorità di Santa Fe stanno ancora indagando su “che tipo di proiettile è stato esploso” nell’incidente.

Gli incidenti mortali sul set con armi da fuoco nella storia di Hollywood includono anche Brandon Lee, morto durante le riprese del film del 1994, Il Corvo, e Jon-Erik Hexum, morto durante le riprese di un episodio della serie TV della CBS del 1984, Cover Up. Nel caso di Hexum, impugnava la pistola mentre simulava la roulette russa; Lee è morto quando il membro del cast Michael Massee ha sparato con la pistola in una scena.

