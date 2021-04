Mutanti e Marvel Studios: la chiave dell’introduzione è la differenziazione

Mentre la maggior parte delle persone considera l’universo cinematografico Marvel della Disney come il gioiello della corona dei cinecomics, è importante ricordare che le proprietà Marvel che vivono in altri studi hanno posto le basi per i film contemporanei nei primi anni 2000.

È facile considerare classici come la trilogia di Spider-Man di Sam Raimi o la saga di Batman di Christopher Nolan come i padri fondatori di ciò che il pubblico può vedere oggi con il MCU e col DCEU. Ma alcuni potrebbero sostenere che sono stati i film degli X-Men di Brian Singer usciti sotto la FOX a tracciare per primi quella strada.

Tredici film dopo, l’universo di FOX spazia dall’intrattenimento d’alto livello a film dimenticabili che hanno contribuito a plasmare la negatività che questi film hanno attratto. Nonostante la volatilità del franchise, quasi 26 ore di contenuti hanno offerto agli spettatori uno sguardo vario su tanti X-Men. E mentre alcuni mutanti sono stati utilizzati come note a piè di pagina, ad altri è stata data l’attenzione del personaggio principale e una discreta quantità di questi personaggi ha ricevuto più adattamenti.

Come sappiamo, i mutanti arriveranno nel MCU ad un certo punto, probabilmente con un nome vicino alla parola “Mutanti”. E mentre i fan non sanno molto in questo momento, la domanda più grande è quali personaggi saranno presenti tra le prime introduzioni dei mutanti? Molti vogliono nuove ed eccitanti interpretazioni dei classici personaggi che i fan conoscono e amano. Altri vogliono una nuova squadra di mutanti per introdurre gli X-Men nel vasto MCU.

Se Feige e co. decideranno di riutilizzare alcuni interpreti dell’universo degli X-Men, potrebbero fare così.

Sappiamo a chi pensare quando si parla di mutanti, ovvero Wolverine, il Professor X e Magneto. Il Professor X e Magneto hanno legami così ricchi con la tradizione dei mutanti, che portarli nel MCU richiederà una seria rielaborazione dei personaggi, dopo ovviamente aver introdotto il gene x nel franchise. E mentre i fan potrebbero dire lo stesso delle radici profonde del personaggio di Wolverine, la cosa più importante per il Logan del MCU è il casting.

Hugh Jackman è sul podio dei migliori casting di tutti i tempi, di fianco a Robert Downey Jr., quindi eguagliarlo sarà complicato. La cosa più logica sarebbe non tentare assolutamente di eguagliarlo, e distanziarsi, magari cercando qualcuno di basso. Però niente giallo nel costume.

Ciclope è ovviamente un altro tassello importantissimo per la costruzione dei mutanti nel MCU. Scott Summers è il leader degli X-Men, una romantica testa calda il cui unico obiettivo è il suo rapporto con Jean Grey. Mentre seguire il suo cuore è una parte enorme del suo personaggio, Ciclope nell’universo della FOX è stato spesso esento della qualità da leader, quindi distanziarsi per lui vorrebbe dire dare forma a questa caratteristica. Forse un’approccio simile a quello di Capitan America potrebbe dare vita a un grande personaggio. Ma anche qui, niente costumi variopinti. La pelle nera secondo me è quell’unica cosa che sarebbe meglio non cambiare. O magari non introdurre costumi per niente.

Insieme a Ciclope ovviamente va introdotta anche Jean Grey, ma questo sarà particolarmente complicato, soprattutto quando verrà approcciata (per la terza volta al cinema) la natura della sua identità di Fenice, che questa volta speriamo dia più valore all’entità cosmica.

Tempesta ovviamente un altro di quei personaggi che non possono assolutamente mancare (e per cui apprezzerei molto vedere il ritorno di Alexandra Shipp). Mettere così tanta attenzione su personaggi come Rogue e Mistica è stato fruttuoso, ma Tempesta è quel personaggio che può dare ancora di più. Ororo Monroe ha spaziato nel ruolo di leader della squadra mutante e ha così tante storie interessanti da raccontare. Prima della tragica scomparsa di Chadwick Boseman, molti erano entusiasti dell’opportunità di vedere una storia d’amore tra Ororo e T’Challa nel MCU. E anche se non c’è motivo per cui una storia d’amore tra Tempesta e Pantera Nera non possa ancora accadere, l’eccitazione è diminuita. Tempesta però può comunque dare forma ad un messaggio di rappresentanza, e dopotutto stiamo parlando dei mutanti, quindi questo tipo di messaggi sono molto importanti.

Come non pensare a Rogue e Mistica, due grandi rappresentanti femminili di ciò che si nasconde dietro i mutanti nei Marvel Comics. Sappiamo che Rogue è uno dei personaggi più interessanti in questo universo, la FOX ha tentato di renderla un po’ il personaggio principale, prima di ripensarci, purtroppo. La mancanza di coerenza è stata la criticità fondamentale che ha scardinato un personaggio portato in scena davvero bene da Anna Paquin.

Per quanto riguarda Mistica, il soft reboot degli anni 2010 ci ha regalato un gran personaggio, mentre nella prima serie di film degli X-Men, ha interpretato un ruolo più tradizionale da scagnozzo di Magneto. Con questo personaggio c’è la possibilità di creare qualcosa di sfaccettato, mai completamente cattivo, mai completamente buono, quindi sarà davvero complicato da utilizzare.

Ma forse, e qui arriviamo alla vera particolare essenza di cambiamento che i Marvel Studios potrebbero introdurre per differenziarsi, la vera mossa potrebbe essere dar spazio anche ad altri personaggi come Night Crawler, Jubilee, Colosso, Kitty Pride, Gambit e altri che spesso sono stati relegati a personaggi secondari in questi film. Questa è una grande opportunità per i Marvel Studios di utilizzare personaggi nuovi e diversi per guidare i progetti degli X-Men grazie al loro carisma, fascino e le loro abilità. Riconosco che non sia semplice, dopotutto i personaggi sono tanti, ma il potenziale per una serie con più stagioni c’è tutta.

