My Adventures With Superman: HBO Max e Cartoon Network hanno annunciato l’ordine di due stagioni

È un uccello? È un aereo? No, sono Clark Kent e Lois Lane in una nuovissima serie animata per famiglie con Jack Quaid (The Boys) e Alice Lee (Zoey’s Extraordinary Playlist) che danno vita ai super-innamorati più riconoscibili d’America.

HBO Max e Cartoon Network hanno annunciato l’ordine per una serie di due stagioni chiamata “My Adventures With Superman“, che segue l’Uomo d’Acciaio e l’ostinata giornalista del Daily Planet sui vent’anni, così come il loro migliore amico Jimmy Olsen, mentre iniziano a scoprire chi sono e tutto ciò che possono realizzare insieme come team.

La storia di genere formazione vede Superman costruire la sua identità segreta e abbracciare il suo ruolo da eroe di Metropolis (e, forse, del mondo), mentre Lois, ora una giornalista di punta, prende l’aspirante fotografo Jimmy sotto la sua ala protettrice. Nel frattempo, Clark e Lois si innamorano, condividono avventure e sconfiggono i cattivi.

“Superman è sempre stato uno dei supereroi più iconici e amati al mondo”, ha affermato Amy Friedman, responsabile della programmazione per bambini e famiglie presso la Warner Bros. “Questa nuova versione del team di Warner Bros. Animation offre la visione di un Clark Kent moderno e riconoscibile al fianco un’impavida e intelligente Lois Lane che affronterà le difficoltà del diventare adulti e cercare di salvare il mondo.”

Sam Register, presidente di Warner Bros. Animation e Cartoon Network Studios, ha aggiunto:

“È stata un’ottima partnership quella fra Cartoon Network e HBO Max, e tutto è stato pensato per portare sul piccolo schermo più supereroi DC in modi nuovi e creativamente interessanti. Questa è la prima serie animata di Superman in molti anni e vogliamo raccontare la nostra storia attraverso il trio composto da Clark, Lois e Jimmy – la cui dinamica relazionale consentirà storie ricche, serializzate e coinvolgenti mentre esploriamo le loro vite come individui e amici.”

My Adventure With Superman, tradotto in italiano come “Le mie avventure con Superman”, è prodotto dalla Warner Bros. Animation. Sam Register (Teen Titans Go!) è produttore esecutivo con Jake Wyatt (Invader Zim: Enter the Florpus) e Brendan Clogher (Voltron: Legendary Defender) co-produttori esecutivi; Josie Campbell (She-Ra and the Princesses of Power) co-produrrà.

