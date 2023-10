Myrta Merlino sotto scacco: futuro a Canale 5 incerto? Fan furiosi, che ne sarà di Pomeriggio 5?

La tensione è alle stelle a Pomeriggio 5, dove Myrta Merlino si sente sempre più stretta nella morsa di accuse pesantissime. Il passaggio di testimone da Barbara d’Urso a Myrta Merlino sembra non decollare, e la conduttrice napoletana sembra essere ai margini del palcoscenico Mediaset. Ma quali sono le nuove insinuazioni che mettono in pericolo il futuro della presentatrice? Iniziamo a scoprirlo.

La Rivoluzione Mediaset

Alla fine della scorsa stagione televisiva, Mediaset aveva annunciato un’imponente rivoluzione nei suoi palinsesti. Pier Silvio Berlusconi aveva promesso di restituire dignità alle sue reti, spesso bollate come “trash” dalla critica. Questo coraggioso passo ha comportato l’allontanamento di volti noti, tra cui Barbara d’Urso, l’iconica conduttrice di Pomeriggio 5.

La sua sostituta, un’altra giornalista napoletana, Myrta Merlino, reduce dalla sua esperienza a La7, aveva il compito di ridare smalto al talk show. Nonostante alcuni ascolti iniziali incoraggianti, il ritorno in auge di Alberto Matano con “La Vita in Diretta” ha ridotto l’interesse verso Pomeriggio 5. Per complicare ulteriormente le cose, il rapporto teso tra la conduttrice e la produzione ha portato a gravi accuse.

Myrta Merlino a La7 (foto ANSA)

Myrta Merlino: una conduttrice boicottata

Il rapporto tra Myrta Merlino e Pomeriggio 5 è tutto fuorché armonioso, e il problema va ben oltre le questioni di audience. La conduttrice sembra costantemente insoddisfatta del suo ruolo, in gran parte a causa della mancanza di autonomia decisionale. Le decisioni principali vengono prese dall’alto, senza possibilità di modifica da parte sua.

Il cuore del problema sembra essere l’ingerenza e il controllo esercitato da Videonews, un gruppo interno di Mediaset, sugli argomenti trattati, gli ospiti e gli script. Questa situazione rappresenta un notevole cambiamento rispetto al suo periodo a La7. A peggiorare la situazione, anche gli ascolti non sembrano premiare il suo impegno.

La sfida con “La Vita in Diretta”

La concorrenza con “La Vita in Diretta” spesso mette la conduttrice in difficoltà. Il talk show della Rai ha saputo mantenere una solida base di telespettatori affezionati, grazie alla bravura di Alberto Matano. In parte, il calo di ascolti potrebbe essere attribuito all’addio di Barbara D’Urso e al suo solido seguito. In questo contesto, Mediaset affronta una sfida significativa per mantenere alto l’appeal di Pomeriggio 5, ma sembra essere un’impresa quasi impossibile. La domanda che rimane è se Myrta Merlino riuscirà a superare questa tempesta e a riaffermarsi nel mondo televisivo. Restate sintonizzati per scoprire cosa riserva il futuro di Pomeriggio 5 e Myrta Merlino!