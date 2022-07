Mythic Quest 3: ecco il trailer dell’attesa terza stagione della serie Apple TV+

Mythic Quest tornerà per la stagione 3 composta da 10 episodi su Apple TV+ questo autunno, stando a quanto confermato durante il San Diego Comic-Con 2022.

Oltre alla conferma di quando tornerà sul servizio di streaming, un nuovo teaser è stato rilasciato per la prossima stagione, che offre una prima occhiata a come appare la nuova normalità nella serie con Ian (Rob McElhenney) e Poppy (Charlotte Nicdao) che tentano di forgiare la propria strada come parte dei GrimPop Studios.

“Nella terza stagione, mentre Ian e Poppy esplorano il mondo dei giochi e la loro collaborazione nei nuovi GrimPop Studios, Dana è costretta a fare da mediatrice ai litigi incessanti dei suoi capi”, recita una sinossi ufficiale. “Di ritorno a Mythic Quest, David si stabilisce nel suo nuovo ruolo di capo, dove si ritrova davvero al comando per la prima volta con Jo che torna come sua assistente – più leale e militante che mai; e Carol cerca di capire dove si inserirà in tutto questo dopo una nuova promozione. A Berkeley, Rachel lotta per bilanciare la sua morale con il capitalismo, mentre Brad, dopo la prigione, cerca di tornare nella società come un uomo riformato”.

Potete dare un’occhiata al teaser trailer della stagione 3 di Mythic Quest qui di seguito:

