Mythic Quest: la serie Apple TV+ è stata rinnovata per altre due stagioni

Mythic Quest, la serie di Apple TV+ la nuova serie comedy sul posto di lavoro ambientata in uno studio dove sviluppano un MMORPG, è stata rinnovata per altre due stagioni.

La notizia arriva tramite il Twitter del creatore Rob McElhenney, dove ha pubblicato un video di annuncio con la guest star della seconda stagione Sir Anthony Hopkins.

Mythic Quest ha da poco concluso la sua seconda stagione, lavorando durante la pandemia per rilasciare gli episodi assieme ad uno speciale chiamato Everlight, che ha debuttato tra la prima e la seconda stagione. Everlight ha visto Hopkins come narratore, la sua voce sicura e rassicurante si è rivelata perfetta per una storia basata su un videogioco fantasy.

McElhenney lo ha arruolato ancora una volta per il video di annuncio, in cui Hopkins lo chiama ripetutamente “Ron” invece di Rob, dimentica il nome di “Mythic Quest” e alla fine interrompe la chiamata per chiamare un altra star da un’altra serie di successo di Apple TV+, Jason Sudeikis, star da Ted Lasso.

Potete vedere il post qui sotto:

Anche se Mythic Quest sicuramente non è un grande successo come Ted Lasso, la serie sta chiaramente andando bene, e per questo si è guadagnata altre due stagioni.

La serie segue la squadra dietro il gioco immaginario Mythic Quest mentre cerca di capire come dare modo al gioco di diventare un successo, dopo un primo lancio che ha avuto una discreta risonanza. La stagione 2 ha visto il team alle prese con la nuova espansione e la direzione definitiva del gioco, cosa che ha creato attriti tra il direttore creativo Ian (McElhenney) e il nuovo co-direttore creativo, Poppy (Charlotte Nicdao).

La serie è interpretata anche da F. Murray Abraham, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, David Hornsby e Jo Ennis. È stata creata da McElhenney, Charlie Day e Megan Ganz.

