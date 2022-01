Namor: Marvel si prepara a introdurre il personaggio in modo simile a Black Panther?

Le riprese principali di Black Panther: Wakanda Forever sono riprese mentre il film va avanti verso la sua uscita entro la fine dell’anno. Si dice che nel film apparirà Namor, l’amato eroe Marvel che funge da prestanome per Atlantide. Si dice che Tenoch Huerta darà forma al personaggio, e un altro nuovo rapporto suggerisce che il seguito di Black Panther sia solo l’inizio per il personaggio.

Il sito web che da tempo tratta argomenti sui cinecomics, Bleeding Cool (via TD), sta ora puntando i piedi per scavare nel Marvel Cinematic Universe, con un nuovo rapporto che suggerisce che i Marvel Studios si stanno preparando a dare al personaggio il suo franchise, proprio come hanno fatto con Black Panther (Chadwick Boseman) che è apparso prima in Captain America: Civil War.

I diritti per lo sfruttamento live-action sono stati a lungo oggetto di curiosità, con la Universal che in precedenza li deteneva, proprio come con Hulk. Ad oggi, quei diritti rimangono ancora un grande punto interrogativo. C’è stato un tempo, nel 2017, in cui il creativo della Marvel Joe Quesada ha affermato che i diritti erano tornati ai Marvel Studios, ma il capo dello studio Kevin Feige ha detto che i diritti non erano stati riacquisiti solo nel 2018.

“Mettiamola in questo modo: ci sono intrecci che lo rendono meno facile da adattare”, ha aggiunto. “Ci sono contratti più vecchi che coinvolgono altre parti, il che significa che dobbiamo sistemare le cose prima di andare avanti. Al contrario di Iron Man o di uno qualsiasi dei Vendicatori o di qualsiasi altro personaggio Marvel che potremmo semplicemente inserire nel MCU.”

Se i diritti dovessero tornare alla Marvel, non c’è assolutamente nulla che impedisca allo studio di creare un franchise per Namor che scaturisca dagli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, ma per il momento aspettiamo.

