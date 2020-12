Naomi: Ava DuVernay svilupperà una serie per la The CW

È stato nel lontano 2018 che la regista Ava DuVernay è salita a bordo del film della Warner Bros./DC Comics, New Gods, che da allora è in sviluppo.

Non c’è stato molto movimento riguardo al quel progetto (per ovvie ragioni), ma DuVernay non lascerà che questo le impedisca di ritagliarsi un angolo dell’Universo DC, anche se su schermi più piccoli. La regista ha fatto un accordo per lavorare su un adattamento del personaggio dei fumetti Naomi insieme alla veterana di Arrow, Jill Blankenship.

La vecchia casa di quest’ultimo del network statunitense The CW è l’obiettivo di questo nuovo spettacolo, con DuVernay e Blankenship che saranno la sceneggiatrice e produttrice esecutiva di Naomi. La potenziale serie segue il viaggio di una ragazza adolescente dalla sua piccola “città nord-occidentale alle vette del multiverso”. Quando un evento soprannaturale scuote la sua città natale fino in fondo, Naomi si propone di scoprirne le origini e ciò che scopre metterà alla prova tutto ciò in cui crediamo sui nostri eroi.

Brian Michael Bendis e David F.Walker hanno creato e scritto la serie a fumetti indipendente nel 2019, con illustrazioni di Jamal Campbell. Nei fumetti, Naomi aveva poteri basati sull’energia e l’abilità di trasformarsi in una forma super potente che le garantiva una forza incredibile e altre abilità.

