Naomi: due nuove immagini ci mostrano la protagonista e il suo “mentore alato”

Ci sono voluti nove anni perché Clark Kent di Smallville ricevesse qualcosa che somigliasse lontanamente a un costume da supereroe a causa della politica “niente calzamaglia, niente voli” del dramma WB/CW.

Qualche anno dopo, The CW stava trasmettendo un intero universo condiviso di spettacoli di personaggi in calzamaglia, tra cui Arrow e The Flash, che alla fine dei loro pilot vestivano i loro valorosi protagonisti in abiti di pelle colorati.

Ma, come sempre, le offerte oscillano e nel caso dell’ultima offerta della rete, Naomi, vedremo una storia di formazione su una giovane donna destinata a diventare una grande eroina, ma forse non super adatta… almeno non ancora.

“Stiamo raccontando queste storie ambientate al liceo nel mezzo di questa epica lotta cosmica”, dice a EW la showrunner Jill Blankenship (Arrow), che produce insieme ad Ava DuVernay e che considera Buffy: L’ammazzavampiri come una delle pietre miliari dello show. “Stiamo bilanciando equamente queste due parti della vita di Naomi.”

Basato sul personaggio DC creato nel 2019 da Brian Michael Bendis, David F. Walker e Jamal Campbell, la serie segue Naomi (Kaci Walfall), un’adolescente sveglia e con i piedi per terra che gestisce un popolare sito di fan su Superman.

Due prime immagini da #Naomi, la nuova serie #DC della The CW pic.twitter.com/zgRbj0Pspl — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) December 13, 2021

“Naomi sarà imparentata con molte persone”, dice Walfall, 17 anni. “La grande domanda dello spettacolo è: chi sono io? E questa è una domanda che mi sono fatta anch’io, soprattutto da adolescente.”

Poco dopo aver incontrato Naomi, la sua vita cambia per sempre quando un misterioso incidente che coinvolge l’Uomo d’Acciaio scuote la sua piccola città natale del Pacifico nord-occidentale. Durante il problema, Naomi fa una scoperta scioccante, ovvero che possiede abilità speciali e che potrebbe non provenire dalla Terra. Anche se vivrà avventure con i suoi amici, tra cui la migliore amica Annabelle (Mary-Charles Jones), l’impiegata del negozio di fumetti Lourdes (Camila Moreno) e l’ex fidanzato Nathan (Daniel Puig), non dobbiamo aspettarci lotta al crimine fin da subito. Naomi è interessata a tracciare ogni fase della sua storia di origine.

“Riguarda il viaggio di Naomi per diventare completamente se stessa. Non diventerà la persona che è destinata ad essere fin da subito. Staremo con lei in questi momenti di lotta, trionfo e vittoria mentre impara a essere un eroe”, afferma Blankenship. “Comincia a rendersi conto che questo affetto e affinità che ha per Superman è in realtà radicato in qualcosa di molto più profondo. Possiamo guardarla mentre scopre in tempo reale [che] Superman [è] davvero parte della sua storia e lei fa parte della sua.”

La ricerca di risposte da parte di Naomi la porta da Dee (Alexander Wraith), proprietario di un negozio di tatuaggi che, come scopre, è in realtà un alieno alato del pianeta Thanagar.

“Per lei è un po’ come il signor Miyagi”, dice Walfall. “Lui crede davvero in lei più di quanto lei possa credere in se stessa. Anche se non ha tutte le risposte, le insegna come controllarsi.”

Ma Dee è solo uno dei tanti esseri ultraterreni che Naomi incontrerà. “Stiamo andando in profondità. Sono sicuro che i fan della DC rimarranno piacevolmente sorpresi dai nostri cameo cosmici”, anticipa Blankenship. “Nel corso della stagione, il mondo di Naomi si espande in modo enorme“.

