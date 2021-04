Naomi: ecco la prima immagine di Kaci Walfall nel ruolo dell’eroina DC

I fan devono prepararsi per gli addii sia per quanto riguarda Supergirl che per Black Lightning. Inoltre, hanno appena perso l’originale Kate Kane, e anche Legends of Tomorrow sembra proto a riservare presto grandi cambiamenti.

Anche se l’ultimo crossover dell’Arrowverse ha creato una squadra in stile Justice League, molti di quei membri stanno per andarsene. Mentre alcuni potrebbero aver pensato che fosse il segnale della fine di questo universo condiviso, a quanto pare la The CW ha altri piani.

Alla fine del 2020, è stato annunciato che la scrittrice / produttrice Ava DuVernay e Jill Blankenship avrebbero portato alla vita in tv l’eroina nota come Naomi. Lo spettacolo non sarebbe solo il primo adattamento per il personaggio, ma anche un ingigantimento quando si tratta di parlare di elementi di estensione dell’universo DC in televisione.

Le cose si sono mosse rapidamente, poiché lo spettacolo ha già iniziato le riprese. Infatti, grazie all’account Twitter della DC Comics, i fan ora hanno potuote dare il loro primo sguardo alla nuova eroina.

Potete vederla qua sotto:

Who is … NAOMI? Enter the mystery with this first look at the upcoming @TheCW pilot ✨ https://t.co/xUc8dpeTme pic.twitter.com/5hIYW4pQhx — DC (@DCComics) April 30, 2021

L’annuncio di Noami è stato interessante perché l’eroina è un nome abbastanza sconosciuto, soprattutto se messo accanto a personaggi del calibro di The Flash, Supergirl o Superman. Questo chiaramente non ha fatto la differenza. In effetti, l’annuncio dello show ha già fatto scalpore nella sfera dei fan dei fumetti, poiché Naomi è pronta per unirsi alla Justice League.

Per coloro che non lo sanno, Naomi è una supereroina adolescente che usa poteri basati sull’energia; nei fumetti, sembra provenire da un’altra Terra. Da bambina, è stata mandata via dalla sua Terra natia dai suoi genitori, per essere preservata da un malvagio assassino di nome Zumbado. Una storia che ha chiari parallelismi con le origini di Superman.

Non si sa molto sulla trama del prossimo spettacolo della CW, quindi non è noto se lo spettacolo seguirà una trama simile. Con il focus passato dell’Arrowverse sul multiverso, non sarebbe una grande sorpresa.

