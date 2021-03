Naomi: la serie CW trova la sua protagonista nell’attrice Kaci Walfall

Non è un segreto che l’Arrowverse sia attualmente nell’era della trasformazione, con il franchise televisivo di supereroi che saluta spettacoli come Supergirl e Black Lightning mentre ne introduce di nuovi come Superman & Lois e Stargirl. Ciò è dovuto al successo dell’evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, che di fatto ha dato una nuova prospettiva di vita in termini di esplorazione di nuove storie.

L’Arrowverse ospita molti personaggi interessanti e il mondo sarà presto più grande grazie all’arrivo di nuovi progetti che potrebbero scuotere il panorama del franchise. Una delle aggiunte più intriganti alla scaletta di spettacoli coi supereroi della The CW è Naomi di Ava DuVernay.

I dettagli della trama sono ancora tenuti nascosti per la serie della The CW, ma sembra che i poteri dell’eroina che gettano le basi nel concetto del multiverso verranno utilizzati per cambiare ancora una volta Terra Prime. Ora è emerso un nuovo rapporto, che offre ai fan un’anteprima di ciò che verrà.

Deadline ha condiviso un rapporto secondo cui la serie Naomi attualmente in fase di sviluppo in seno alla The CW ha trovato la suo protagonista nella forma dell’attrice Kaci Walfall. Wallfall ha avuto in precedenza ruoli minori nella serie Power e Person of Interest.

Oltre a Walfall, la fonte ha rivelato che lo spettacolo ha anche assunto tre attori per alcuni ruoli regular: Alexander Wraith, Cranston Johnson e la nuova arrivata Camila Moreno.

Wraith interpreterà Dee, la proprietaria di un negozio di tatuaggi locale. Quando uno strano evento lascia la città nel caos, Dee fa capire che sa più di quanto è disposta a dire. Johnson interpreta Zumbado, il misterioso proprietario di un parcheggio di auto usate locale. Avendo sentito voci preoccupanti sul suo passato, Naomi cerca attivamente di evitarlo, ma un incontro la lascia scossa e curiosa. Infine Moreno è Lourdes, una giovane donna sarcastica che lavora in un negozio di oggetti vintage. Ha una cotta non corrisposta per Naomi e condivide la sua ossessione per i fumetti classici. È anche felice di partecipare ai piani di Naomi.

