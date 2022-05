Naomi: The CW cancella la serie dopo solo una stagione

Il destino di Naomi di The CW è stato ufficialmente segnato.

Ieri è stato annunciato che la serie ispirata alla DC Comics, che ha presentato in anteprima i suoi primi episodi all’inizio del 2022, è stata cancellata. Ispirata al personaggio con lo stesso nome creato da Brian Michael Bendis, David F. Walker e Jamal Campbell, la serie è stata l’ultima serie TV DC sulla rete ad unirsi all’Arrowverse con The Flash, Superman & Lois, Stargirl gli ormai cancellati Batwoman e Legends of Tomorrow.

Naomi seguiva Naomi McDuffie (Kaci Walfall), un’adolescente che dalla sua piccola città del nord-ovest scala le vette del multiverso. Quando un evento soprannaturale scuote profondamente la sua città natale, Naomi si propone di scoprirne le origini e ciò che scopre metterà alla prova tutto ciò in cui crediamo sui nostri eroi.

Assieme a Naomi, l’emittente guidata da Mark Pedowitz ha cancellato anche Charmed, Dynasty, Roswell New Mexico e The 4400. Ancora da definire i futuri di Legacies, Tom Swift e Stargirl. In the Dark, Stargirl e Nancy Drew non sono ancora state presentate in anteprima. The CW ha anche deciso di non rinnovare In the Dark oltre per una quarta stagione.

La rete ha concesso i primi rinnovi ai suoi sette spettacoli principali a marzo, includendo All American, The Flash, Kung Fu, Nancy Drew, Riverdale, Superman & Lois e Walker.

La causa di questa cancellazione di massa è da imputare al fatto che il network sta cercando di assottigliare i ranghi della sua offerta, poiché è attualmente vicina ad una possibile vendita al gruppo Nexstar.

