Natalie Portman sublime nel nuovo capolavoro Netflix: ecco May December! Nel cast anche Julianne Moore

Intrigante e commovente, “May December” è il nuovo capolavoro cinematografico di Todd Haynes in uscita l’1 dicembre, che presto conquisterà gli schermi di Netflix. Un’opera che mette a nudo le emozioni e le frustrazioni di una donna, interpretata da Natalie Portman, mentre ripercorre il passato di un matrimonio scandalo, affiancata da Julianne Moore.

Chi ha avuto la possibilità di vederlo in anteprima non ha dubbi: il regista ci regala un’esperienza unica con “May December”, in cui Natalie Portman assume un ruolo straordinario, incarnando l’anima di Julianne Moore. La trama ci immerge in un mondo di emozioni contrastanti e ricordi sepolti, promettendo un mix straordinario di pathos e delusione.

Il ruolo di Natalie Portman nella complessa trama

Presentato con onore al Festival di Cannes 2023, “May December” di Netflix porta lo spettatore a Savannah, Georgia, dove la celebre attrice televisiva Elizabeth (Natalie Portman) si addentra nel mondo di una storia d’amore scandalo, ispirazione per il suo nuovo film.

Questa affascinante storia riguarda Gracie (Julianne Moore) e il giovane coreano-americano Joe (Charles Melton). Vent’anni prima, la loro relazione sconvolse il mondo, finendo sulle prime pagine dei tabloid, a causa della loro notevole differenza d’età: Joe aveva appena tredici anni all’epoca. La loro relazione è sbocciata addirittura dietro le sbarre, dopo essere stati sorpresi insieme.

Julianne Moore e Natalie Portman in May December

Ora, Gracie e Joe sono sposati e hanno tre figli ormai cresciuti. A prima vista, la loro vita sembra ordinaria, ma l’arrivo di Elizabeth sconvolge le acque. Le sue osservazioni e la sua presenza riportano alla luce emozioni sopite da tempo e ferite che il tempo non ha rimarginato.

Con parole sagge, il regista Todd Haynes descrive “May December” come un’opera che esplora la tendenza umana a negare la propria realtà. Questo film getta luce sulle scelte che plasmano famiglie e vite, anche quando queste scelte sono state condannate dal mondo. Elizabeth scopre presto che la realtà è ben diversa da come la immaginava, e il suo ritratto onesto della storia rivela una verità oscurata dalla sua stessa ambizione.

I personaggi di May December, tutti da scoprire

“May December” di Netflix ruota attorno a tre personaggi complessi, ognuno chiamato a rivalutare la propria esistenza.

Julianne Moore dà vita a Gracie Atherton-Yoo, una figura intricata, vent’anni dopo essere stata condannata per la sua relazione con il giovane Joe. Il suo matrimonio con lui, sebbene apparentemente normale, nasconde segreti e fragilità. L’arrivo di Elizabeth fa emergere la fragilità di Gracie, svelando che dietro la sua maschera si nasconde una donna vulnerabile.

Natalie Portman, nel ruolo di Elizabeth, si avvicina a Gracie e Joe per studiarli e prepararsi a interpretare la loro storia in un film indipendente. La sua curiosità iniziale si trasforma in un’ossessione, rivelando le crepe nella coppia e mettendo a nudo le loro debolezze.

Charles Melton è Joe, il marito di Gracie, che, nonostante la maturità, non ha mai perso la sua innata giovialità. L’arrivo di Elizabeth lo costringe a mettere in discussione la sua vita e il suo matrimonio. Per la prima volta da quando ha conosciuto Gracie, inizia a interrogarsi su cosa avrebbe voluto davvero dalla vita. Insomma, sembra proprio che le premesse per un viaggio introspettivo con i fiocchi non manchino. Non ci resta che augurarvi buona visione!