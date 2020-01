National Treasure 3: confermato il terzo capitolo

L’attesa è stata lunga e deludente per i fan dei film de Il Mistero dei Templari e per un po’ è sembrato che forse non avremmo visto un altro film del genere, pieno di enigmi lungo le pagine della storia americana.

Tuttavia, le cose stanno finalmente migliorando. Sembra che la Disney stia finalmente andando avanti con National Treasure 3, con Jerry Bruckheimer di nuovo alla produzione e lo sceneggiatore di Bad Boys for Life, Chris Bremner, a scrivere la sceneggiatura.

The Hollywood Reporter ha dato la notizia che la Sony sta sviluppando Bad Boys 4 e ha spiegato che Bremner avrebbe scritto la sceneggiatura del nuovo film. L’ultimo paragrafo di quel rapporto affermava che Bremner stava anche scrivendo National Treasure 3 per Bruckheimer, che aveva appena prodotto Bad Boys for Life.

Dato che l’articolo di THR era principalmente incentrato su Bad Boys, c’erano poche informazioni in merito a National Treasure 3, salvo il coinvolgimento di Bremner e Bruckheimer. Ma questo è più che sufficiente per i fan, perché è la prova più concreta fino ad oggi che questo film diverrà finalmente realtà.

