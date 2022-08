National Treasure 3: Jerry Bruckheimer dice che una sceneggiatura esiste; aspettano il si di Nicolas Cage

Per quindici anni c’è stata una domanda persistente: dov’è National Treasure 3?

Da allora sono in corso discussioni su un sequel incentrato sul Benjamin Franklin Gates di Nicolas Cage, ma non è mai emerso nulla di concreto.

Una volta che Disney+ ha confermato che una serie TV di National Treasure era diretta allo streamer e che non avrebbe caratterizzato il personaggio di Cage, ha lasciato intendere che forse il tempo fosse passato; ma parlando in una nuova intervista per promuovere Top Gun: Maverick, il produttore della serie Jerry Bruckheimer ha confermato che è stata scritta una sceneggiatura per National Treasure 3 e stanno solo aspettando che Cage la approvi.

“Speriamo di poter lavoare alla sceneggiatura in questo momento. Speriamo che a [Cage] piaccia, ma si suo è davvero buona. Quindi penso che glielo forniremo a breve”, ci ha detto Bruckheimer.

Con la prossima serie Disney+ che va avanti e con molti altri volti di ritorno dal franchise, la probabilità dell’arrivo di National Treasure 3 sembrava bassa, e anche lo stesso Cage ha versato acqua sul fuoco circa l’idea all’inizio di quest’anno.

Quando gli è stato chiesto ad aprile se ci sarà un National Treasure 3 durante una sessione di domande e risposte “Ask Me Anything” su Reddit, Cage ha risposto: “No, la priorità era trasformarlo in uno show televisivo, quindi direi probabilmente di no”. Ora eccoci qui solo quattro mesi dopo e le cose sembrano essere cambiate.

