National Treasure: la saga diventerà una serie tv per Disney +

National Treasure, noto da noi come Il Mistero dei Templari, tornerà, ma non come ci immaginiamo.

Il progetto, del produttore del film Jerry Bruckheimer e degli scrittori originali Marianne e Cormac Wibberley, è una rivisitazione del franchise National Treasure. Scritta dai Wibberley e diretta da Mira Nair, la serie esplora le tematiche attuali dell’identità, della comunità, della paternità storica e del patriottismo, raccontate dal punto di vista di Jess Morales, una DREAMer ventenne che, con il suo gruppo eterogeneo di amici, parte per l’avventura di una vita per scoprire la sua misteriosa storia familiare e recuperare il tesoro perduto.

Jess Morales prende il testimone da Benjamin Gates, il protagonista del film National Treasure interpretato da Nicolas Cage. I Wibberley sono produttori esecutivi con Jerry Bruckheimer Television. ABC Signature è lo studio di produzione.

Gli scrittori di livello senior dovrebbero unirsi ai Wibberley, i cui crediti televisivi includono il LA’s Finest. Hanno lavorato con Bruckheimer in diversi film, inclusi i primi due film National Treasure e G-Force.

Lo sviluppo della saga di National Treasure è stato a lungo relegato nell’inferno dello sviluppo, con il a lungo atteso trequel in gestazione del franchise cinematografico di Jon Turtletaub con Cage, che aveva a quanto pare assunto Chris Bremner come scrittore nel gennaio 2020. Purtroppo adesso immaginiamo che, con l’arrivo della serie, il terzo film non lo vedremo mai.

Disney + ha diverse serie in arrivo basate sui film Disney, tra cui Turner & Hooch, The Mighty Ducks e uno spin-off de La bella e la bestia.

