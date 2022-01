National Treasure: la serie Disney + ha finalmente nomi e descrizioni dei protagonisti

Disney+ ha annunciato l’anno scorso che stava lavorando a un riavvio del franchise di National Treasure per il servizio di streaming.

Secondo Deadline, Lyndon Smith (Parenthood), Zuri Reed (Flatbush Misdemeanors), Jake Austin Walker (Stargirl), Antonio Cipriano (The Sex Lives of College Girls) e Jordan Rodrigues (Lady Bird) si sono uniti al cast come personaggi regular della serie. Lisette Alexis è stata precedentemente annunciata come la protagonista centrale dello show, Jess.

Lo spettacolo è incentrato su Jess, una sognatrice di 20 anni con un talento per i misteri e gli enigmi, che intraprende un viaggio alla ricerca di risposte sulla sua famiglia e per salvare un tesoro panamericano perduto.

La serie è prodotta dal produttore del film originale Jerry Bruckheimer, mentre il regista è Jon Turteltaub e gli sceneggiatori sono Marianna Wibberley e Cormac Wibberley. Jonathan Littman, KristieAnne Reed e lo sceneggiatore della serie Rick Muirragui (Suits) sono produttori esecutivi della serie. Secondo quanto riferito, i Wibberley hanno scritto l’episodio pilota, diretto da Mira Nair.

Per quanto riguarda le nuove aggiunte, Deadline ha fornito alcuni dettagli su chi interpreteranno questi nuovi volti. Reed interpreta Tasha, la migliore amica di Jess, una personalità dei social media esperta di tecnologia le cui convinzioni sono sfidate dalla caccia al tesoro. Smith interpreta l’agente dell’FBI Ross, un agente di prim’ordine che commette un errore che pone fine alla carriera, che vede la possibilità di riscattarsi quando Tasha e Jess si presentano alla sua porta. Rodrigues interpreta Ethan, un follower di Jess innamorato della stessa fin da quando erano ragazzini, che viene gettato fuori dalla sua zona di comfort nella caccia al tesoro. Cipriano è Owen, un pazzo ossessionato dalla cospirazione e pieno di sé che ha una cotta per Tasha. E Walker è Liam, un musicista che vede l’avventura come un modo per onorare il passato da cacciatore di tesori del suo defunto padre.

National Treasure è stato ordinato in un pacchetto di dieci episodi, anche se non c’è ancora una data di uscita per la serie Disney+.

