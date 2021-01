Naughty Dog: spunta un artwork di quello che potrebbe essere il loro prossimo gioco

The Last of Us Parte II è uscito da diversi mesi mentre PlayStation 4 è ormai in procinto di tramontare visto l’arrivo sul mercato della PS5 e moltissimi utenti si stanno chiedendo a cosa sta attualmente lavorando Naughty Dog, la software house che viene considerata la migliore tra quelle facenti parte dei Playstation Studios.

Mesi fa fu pubblicato da John Sweeney un artwork decisamente accattivanete che suggeriva lo sviluppo di un gioco fantasy da parte di Naughty Dog per PS5. Ma Sweeney ha però lasciato la software house di Uncharted e The Last of Us unendosi invece ad un altro team first party di Sony, ovvero Insomniac Games e ciò fa supporre che l’artwork da lui pubblicato potesse essere semplicemente un suo lavoro personale

Su ArtStation però è emersa un’altra opera piuttosto sospetta firmata da Hyoung Nam, Senior Concept Artist presso Naughty Dog. Anche in questo lavoro possiamo vedere che l’ispirazione sia di stampo fantasy medioevale, con in primo piano una guerriera in armatura che riposa sulla carcassa di un drago, presumibilmente ucciso dalla donna. La didascalia che accompagna l’artwork è decisamente più accattivante ed esplicita: “L’ispirazione arriva dal nuovo gioco. Sapete di che sto parlando…”



Si presume quindi che Naughty Dog stia iniziando a stuzzicare i fan sull’annuncio del loro prossimo progetto che molto probabilmente vedrà la sua uscita esclusivamente su Playstation 5. Attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti da parte dei cagnacci.