Naya Rivera: il rapporto dell’autopsia rivela alcuni dettagli sulla morte dell’attrice

Un rapporto dell’autopsia pubblicato venerdì dice che l’attrice di Glee, Naya Rivera, ha alzato il braccio e ha chiesto aiuto mentre è annegata accidentalmente durante una gita in barca con suo figlio di 4 anni su un lago della California.

Una volta che sua madre lo ha aiutato a risalire sulla barca, il ragazzo “ha notato che la defunta ha alzato il braccio in aria e ha gridato aiuto”, dice il rapporto del medico legale della contea di Ventura. “Il defunto poi è scomparso nell’acqua”.

Le autorità avevano precedentemente affermato che Rivera era annegata accidentalmente dopo aver rimesso il ragazzo, Josey Hollis Dorsey, sulla barca al Lago Piru a nord-ovest di Los Angeles l’8 luglio, ma non avevano menzionato che aveva gridato aiuto. Rivera “sapeva nuotare bene”, dice il rapporto.

L’uomo che le ha affittato la barca ha detto che ha rifiutato un giubbotto di salvataggio, ma ne ha messo uno comunque a bordo. Ha rivelato che la 33enne Rivera aveva precedenti problemi di vertigini, una recente infezione sinusale e una piccola quantità di anfetamine prescritte nel suo sistema, ma non ha identificato condizioni fisiche o farmaci come fattori della sua morte.

I test tossicologici hanno anche dimostrato che aveva piccole quantità terapeutiche del diazepam, un farmaco ansiolitico e della fentermina soppressiva dell’appetito, nel suo sistema.

Josey, il figlio di Rivera con il suo ex marito, l’attore Ryan Dorsey, è stato trovato addormentato e solo sulla barca alla deriva più tardi quel pomeriggio. Cinque giorni dopo, il suo corpo è stato trovato che galleggiava in un’area del lago profonda circa 30 piedi. L’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura ha detto che molto probabilmente è rimasta intrappolata in una fitta vegetazione sott’acqua per diversi giorni prima di galleggiare verso l’alto. Josey si è subito riunito con suo padre e altri parenti.

Il giorno prima della sua morte, Rivera ha twittato una foto di loro due che dicevano “solo noi due”. Nel suo libro di memorie, lo ha definito “il mio più grande successo, e non farò mai meglio di lui”.

