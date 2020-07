Naya Rivera: un corpo è stato recuperato dal Lago Piru

Stando a TMZ, il corpo di Naya Rivera è stato recuperato dal Lago Piru.

I funzionari della contea di Ventura hanno detto lunedì che è stato trovato un corpo sul lago e che alcune fonti interne alla polizia avrebbero confermato che in realtà è proprio l’attrice. conferenza stampa che condivide pubblicamente le notizie è imminente.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020

Come sapete, Naya e suo figlio di 4 anni, Josey Hollis Dorsey, stavano nuotando nel lago Piru quando mercoledì è successo qualcosa di terribile. Josey tornò sulla barca e quando arrivarono le autorità per un controllo, disse loro che lui e sua madre stavano nuotando e non sapeva cosa le fosse successo.

Naya si è fatta un nome come attrice e modella, ed è apparsa in vari spot televisivi nazionali. Ha ottenuto il ruolo di Hillary Winston in “La famiglia reale” a soli 4 anni. Ha ricevuto una nomination per un Young Artist Award.

Il grande successo di Naya è arrivato nel 2009 quando ha ottenuto il ruolo di Santana Lopez nella serie di successo della FOX, “Glee”. Una cantante di talento che firma con la Columbia Records nel 2011. Nello stesso anno è entrata a far parte dell’ensemble di Glee, nominato per un Grammy per la migliore performance pop da un duo o un gruppo per Dont’ Stop Believin.

Nel 2013, ha pubblicato un singolo, “Sorry”, con Big Sean, con cui è uscita e che è stata fidanzata per un breve periodo nel 2013, prima di terminare la relazione nel 2014. Naya ha poi frequentato il padre di Josey, l’attore Ryan Dorsey, sposandolo a Cabo San Lucas nel luglio 2014. Hanno divorziato nel 2018 e avevano condiviso la custodia di Josey.

