NCIS: Sydney, svelato il trailer che sta stregando gli appassionati di Crime TV!

Ecco un’esplosione di adrenalina per tutti gli amanti del crime drama! Il 13 novembre, il canale CBS porterà in scena il tanto atteso debutto di “NCIS: Sydney”, una serie che promette di far tremare le fondamenta della televisione americana. È l’evento che tutti aspettavamo con ansia, e finalmente, la data è fissata per lunedì 13 novembre. Per visionare le immagini, basta fare un salto sul canale Youtube ufficiale CBS!

Questa nuova avventura ci immergerà in un mondo di tensione e mistero nell’area indopacifica. Un’inedita coalizione di geni investigativi provenienti dal prestigioso team NCIS americano e dall’AFP (Australian Federal Police) si unirà per creare una task force internazionale, pronta a combattere e svelare i segreti dei criminali navali che infestano le acque più contestate dell’oceano.

L’agente speciale NCIS Michelle Mackey, interpretata dalla talentuosa Olivia Swann, guiderà questo team d’élite. Ad affiancarla, il coraggioso sergente Jim “JD” Dempsey, magistralmente incarnato da Todd Lasance (lo ricorderete da “Spartacus: War of the Damned”). Ma la sorpresa non finisce qui: Sean Sagar nel ruolo dell’agente speciale DeShawn Jackson, Tuuli Narkle nel carattere di Evie Cooper, Mavournee Hazel come Bluebird “Blue” Gleeson, e William McInnes nel ruolo del medico forense Roy Penrose, completano un cast di stelle pronte a brillare.

E voi, cosa ne pensate di questo trailer mozzafiato di “NCIS: Sydney”? Non lasciatevelo sfuggire, lasciate un commento per condividere la vostra emozione!

NCIS – l’Incredibile successo di una serie cult del crime

Se non avete mai sentito parlare di “NCIS”, è tempo di fare un tuffo nell’universo avvincente del “Naval Criminal Investigative Service”. Tradotto in italiano, si tratta del “Servizio Investigativo Criminale della Marina”. Questo capolavoro televisivo americano è il paradiso degli amanti del poliziesco e delle indagini. LA serie si focalizza sull’arduo lavoro di un team di investigatori civili impegnati in collaborazione con i ranghi più alti del Corpo dei Marine degli Stati Uniti.

L’opera, ideata dal genio creativo di Donald P. Bellisario, ha fatto il suo debutto sulla scena televisiva nel settembre 2003, introducendo il personaggio iconico e indimenticabile dell’agente speciale Leroy Jethro Gibbs, interpretato magistralmente da Mark Harmon. Questo veterano investigatore è noto per la sua determinazione e astuzia, diventando ben presto il fulcro della serie. Con il passare degli anni, il cast si è arricchito di altri personaggi chiave, ciascuno con le proprie abilità e specializzazioni.

“NCIS” è stato un vero e proprio trionfo di ascolti, guadagnandosi il titolo di una delle serie televisive più longeve nella storia degli Stati Uniti. Ha dato vita a spin-off apprezzatissimi come “NCIS: Los Angeles” e “NCIS: New Orleans”. Il segreto del suo successo? Un perfetto connubio di dramma, azione, umorismo e una caratterizzazione dei personaggi che ha reso la serie un’icona del mondo delle serie TV crime.