Neil Druckmann ha rivelato di avere già in mente una trama per The Last of Us Parte 3

Neil Druckmann ha rivelato che lo studio ha già in mente una trama per The Last of Us Parte 3, ma al momento non sta lavorando al sequel.

Chiacchierando durante l’ultimo episodio di Script Apart, Druckmann ha parlato del processo di scrittura di The Last of Us Parte 2, dove ha detto che spera che un sequel possa un giorno vedere la luce del giorno. Tuttavia, ha fatto notare che è un processo molto lungo creare un nuovo gioco, come nel caso della Parte 2.

“Non so quanto voglio rivelare [il co-sceneggiatore Halley Gross] e io abbiamo scritto uno schema per una storia che non stiamo attualmente realizzando – ma spero che un giorno possa vedere la luce del giorno – che esplora un po’ cosa succede dopo questo capitolo. Vedremo.

Druckmann dice che ci sono state un bel po’ di discussioni interne su una Parte 3, ma ha sottolineato quanto lavoro sia necessario per rendere un gioco come questo una realtà: “Questi giochi richiedono così tanto per essere realizzati. Riguardo a Parte 2, ci ho pensato per sette anni, tra quando è uscito l’ultimo gioco e quando è uscito questo […] Vuoi assicurarti di essere entusiasta dell’idea che hai, e questo è qualcosa di molto impegnativo“.

Ora abbiamo due giochi che credo parlino a qualcosa di universale, oltre a raccontare una storia molto personale per questi personaggi. Con un gioco, non esiste uno schema di cosa sia un franchise. Con due giochi, inizia a esserci uno schema: ora sento che ci sono alcuni temi strutturali a cui dovremmo attenerci quando si realizza un terzo gioco.”

Secondo quanto riferito, Naughty Dog sta lavorando a The Last of Us Remake per PS5, quindi saranno ovviamente impegnati con quello per il momento. The Last of Us Parte 2 è stato rilasciato per PS4 a giugno 2020 ed è stato un successo immane.

