Neil Druckmann racconta la genesi di The Last of Us e le origini della creazione di Ellie

Neil Druckmann era in attesa della nascita del suo primo figlio. Come molti genitori, ha stilato un elenco di nomi. Uno, in particolare, si è distinto. Ma invece di dare il nome a sua figlia, lo diede a una ragazza immaginaria. Non sapeva che sarebbe sbocciata in uno dei personaggi dei videogiochi più iconici della storia di PlayStation.

“Mi piace trovare cose a cui sono affezionato emotivamente e poi inserirle in una storia”, ha detto Druckmann, co-direttore e scrittore di The Last of Us in una recente intervista con Washington Post. “Questo è uno dei motivi per cui abbiamo scelto Ellie.”

Ellie ha debuttato in The Last of Us al fianco del protagonista Joel nel 2013. I due sono partiti per un viaggio attraverso l’America post-apocalittica, affrontando non solo i pericoli di un mondo infestato da infetti, ma i loro traumi personali. La scorza dura di Ellie è giustapposta con l’ignoranza e il timore reverenziale di un mondo che non esiste più al di fuori dei manifesti di film strappati e delle case di periferia abbandonate. Il suo senso di curiosità e meraviglia la rende la luce perfetta per Joel, un uomo stanco focalizzato sulla sopravvivenza che inizialmente vede Ellie come una responsabilità che non vuole accettare.

Il viaggio di Ellie continuerà presto con l’uscita di The Last of Us – Parte II, il 19 giugno, ma le sue origini risalgono a prima della sua nomina, e alcune radici sono state piantate quando Druckmann era ancora a scuola.

Seguendo un master in tecnologia dell’intrattenimento presso la Carnegie Mellon University nel 2004, Druckmann ha creato per la prima volta il personaggio di Ellie per un concorso con il famoso regista horror George Romero. Romero avrebbe lavorato con il vincitore per un semestre per creare un gioco che ricordasse il suo film del 1968, “La notte dei morti viventi”. Druckmann non ha vinto, ma i temi e i protagonisti sarebbero sopravvissuti e si sarebbero evoluti in The Last of Us.

“Avevo sviluppato questa idea su un poliziotto che proteggeva questa ragazza”, ha detto Druckmann. “Aveva perso suo padre e lui suo figlio.”

Il concept originale ha preso ispirazione da “ICO”, un titolo PlayStation del 2001 che parla di un ragazzo che accompagna una ragazza prigioniera, mescolato con elementi della serie di fumetti di Sin City, “That Yellow Bastard”. Una volta che ha cominciato a lavorare alla Naughty Dog, Druckmann ha anticipato i suoi personaggi per il contesto post-apocalittico, il padre e la ragazza, ma non per un videogioco. Il suo amore per i fumetti lo ha portato in una direzione diversa: ha iniziato a immaginare la storia come una grapich novel. Non è riuscito a guadagnare approvazione, tuttavia, quindi ha accantonato l’idea per una seconda volta – fino a quando lo sviluppo non si è chiuso in favore di Uncharted 2.

“Quando abbiamo finito Uncharted 2, ci siamo divisi in due squadre”, ha detto Druckmann. “Una squadra stava realizzando Uncharted 3, e poi io e il mio socio regista, Bruce Straley, abbiamo iniziato a fare quello che inizialmente era un riavvio di Jak e Daxter, ma poi abbiamo deciso di fare un progetto originale. Ho quindi sviluppato questo concept. Avevo questa trama e abbiamo iniziato a lavorarci su. Ed è allora che Ellie e Joel hanno davvero iniziato a prendere forma.”

Iniziò così la produzione iniziale di The Last of Us. Si è evoluto in modo significativo dai concept iniziali di Druckmann: Joel alla fine non era un poliziotto e la ragazza non stava lottando per la perdita di suo padre, ma quasi tutti quelli che amava.

Il Cuore di Ellie

Prima che Druckmann desse a Ellie il suo nome attuale, la chiamò Lily. Ma la quattordicenne è sempre stata una parte fondamentale di The Last of Us, ed è sempre stata pensata per essere la compagna e il contrappeso di Joel durante lo sviluppo di tre anni del gioco. Druckmann sapeva che doveva essere giovane. Affascinato dall’idea dell’amore di un genitore, derivante dal suo fiorente ruolo di genitore stesso, Druckmann sentì che c’era un terreno fertile per esplorare come qualcuno sacrifica tutto per un bambino.

“I miei genitori hanno fatto molto per me”, ha detto. “E ora che ho figli, ci penso continuamente tutto il tempo. Quando Bruce [Straley] e io ci sedevamo e discutevamo della storia, ero tipo: ‘oh, c’è questo amore incondizionato che un genitore prova per il proprio figlio che è così universale. Potremmo davvero esplorarlo con un videogioco’.”

Druckmann ha lavorato con il concept artist senior Hyoung Taek Nam per creare i disegni originali di Ellie. Mentre sfoggia molteplici look nel gioco, la sua estetica più riconoscibile e quella con indosso le sue sneaker Converse e la sua maglietta con la palma. Ognuno di questi elementi aveva lo scopo di evocare un senso di infanzia e ingenuità, in un mondo in cui pace, legge e ordine sono sostituiti da una brutalità incessante.

“Nonostante tutto il coraggio e la tenacia di Ellie, è ancora una bambina che cresce in un mondo pericoloso”, ha detto la concept artist Ashley Swidowski, che ha progettato Ellie nel sequel. “La palette luminosa, la grafica della maglietta e le sneaker casual evocano la sensibilità di una giovane, nonostante le situazioni molto adulte in cui è costretta.”

Decidere l’età di Ellie è qualcosa che è stato analizzato molto approfonditamente. Troppo grande, e sarebbe potuta essere interpretata come un interesse romantico per Joel. Troppo giovane, e sarebbe stata meno credibile che potesse sopravvivere alle dure condizioni di un mondo post-apocalittico. Trovare un punto debole nella sua personalità era altrettanto importante, quindi poteva essere una luce per Joel (un uomo burbero di poche parole) e un contrario per lui grazie al suo ottimismo, umorismo e loquacità.

“Mentre lavoravamo al gioco, temevamo che fosse troppo oscuro”, ha detto Druckmann. “Per scherzo, qualcuno ha detto che avremmo dovuto dare a Ellie un libro di barzellette per alleggerire le cose. Dopo aver riso ci siamo detti ‘questa è in realtà un’idea interessante’. È così che ha ottenuto il suo libro.”

La relazione tra lei e Joel è tesa nei primi momenti del gioco, con la diffidenza sia di aprirsi che di far entrare qualcuno nella propria vita quando perderla è così comune. Ma il loro legame che cresce è il cuore di The Last of Us, che racconta una storia che Halley Gross, co-sceneggiatore di The Last of Us – Parte II ed ex scrittrice di Westworld, crede che si tratti di una radicata bontà – che ci dice come i bambini tirano fuori il meglio di noi.

“[Personaggi come Joel] sono le persone migliori e quelle che devono ridisegnare il mondo per qualcun altro o essere un esempio, perché chiaramente non hanno più a che fare solo con se stessi”, ha detto Gross. “Io non penso che ci sia mai vera innocenza in questo mondo. Ma penso che ci siano ancora speranze per molti di questi bambini.”

La personalità di Ellie non proviene esclusivamente da scrittori come Druckmann e Straley. Ashley Johnson, doppiatrice per Ellie, è stata usata come base non solo per il viso del personaggio attraverso la tecnologia di motion capture, ma anche per i suoi tratti. L’aspirazione di Ellie a diventare un astronauta, ad esempio, è stata ispirata dall’amore di Johnson per lo spazio.

“Devo dare molto credito ad Ashley Johnson”, ha detto Druckmann. “Quando l’abbiamo scelta, c’erano solo un paio di scene che erano state scritte. Successivamente, gran parte di Ellie si basava sulla sua personalità e sul suo umorismo.”

Mentre Ellie rispecchia Johnson, Druckmann nota che il personaggio è molto più estroverso di lui. Ma ci sono alcune insicurezze e stranezze che i due condividono: “Al liceo saltavo ripetutamente le lezioni e andavo con gli amici al centro commerciale“, ha detto. “Left Behind era la versione post-apocalittica di quel tipo di avventura“.

Ellie come una donna gay

Un bacio ha cambiato tutto. In Left Behind, il mini prequel di The Last of Us, assistiamo al fiorente rapporto tra Ellie e Riley, una ragazza che ha incontrato in un collegio militare. La trama si concentra sulla loro amicizia, che lentamente si trasforma in romanticismo adolescenziale. All’epoca le rappresentazioni dei gay erano scarse nei videogiochi, specialmente nei titoli di successo. Left Behind ha contribuito a cambiare tutto ciò, e il suo evento fondamentale – entrambe le ragazze vengono morse da un infetto – ha anche cambiato Ellie, che è emersa come unica sopravvissuta.

Druckmann non ha sempre concepito Ellie come gay. Quella decisione gli è diventata chiara nell’ultimo anno di produzione di The Last of Us, quando ha iniziato a concettualizzare American Dreams, la serie di graphic novel che racconta di quando Ellie incontrò Riley.

“Ho avuto alcune idee iniziali sul fatto che Ellie fosse gay quando stavo lavorando a The Last of Us: American Dreams”, ha detto Druckmann. “Tuttavia, quella decisione non è stata consolidata fino a quando non abbiamo lavorato su Left Behind. Quello fu il momento in cui ci siamo impegnati a rendere Ellie gay.”

Ellie non è l’unico personaggio gay ad apparire nel videogioco. Anche se non è mai stato dichiarato esplicitamente, Bill, un uomo eccentrico e paranoico introdotto a metà del primo gioco, è anche lui gay – è piuttosto evidente. Quella caratterizzazione si spiega in una lettera che il partner di Bill alla fine gli lascia a causa della sua avversione al rischio e alla contentezza per una misera esistenza quotidiana. Druckmann ricorda di essere stato nervoso mentre scriveva le scene di Bill, preoccupato di esplorare temi che molti giochi all’epoca non toccavano.

“Non ero sicuro di quale sarebbe stata la reazione o se sarebbe stato respinto dai miei capi di Naughty Dog e Sony, o magari da Bruce [Straley], il mio partner di regia”, ha detto Druckmann. “Ed ero così titubante nel mostrare quelle scene.”

Ma una volta che il resto della squadra ha letto i passaggi, sono stati immediatamente contenti della rappresentazione, sopratutto Sony e PlayStation PR. La rappresentazione è importante per lui, ha detto Druckmann, ricordando quanto si eccita ogni volta che vede un personaggio con un’identità ebraico-israeliana come lui ritratto nei media. La filosofia di Naughty Dog è quella di raccontare “storie più interessanti e fresche” e ciò include narrazioni su minoranze, sessualità e credenze religiose che non sono ampiamente mostrate nei videogiochi o in altre aree della cultura pop. È qualcosa che continua in The Last of Us – Parte II.

Il prossimo capitolo

The Last of Us è stato annunciato come il videogioco con uno dei migliori finali di sempre. La scelta di Joel è così moralmente ambigua da essere ancora dibattuta, sette anni dopo l’uscita del gioco. Ma Druckmann sentiva che c’era ancora molto da dire. Il 19 giugno, l’arco di Ellie continuerà nel sequel.

Druckmann iniziò a pensare a un nuovo capitolo quando terminò la produzione di The Last of Us. La sua squadra stava per girare Left Behind, e mentre proponeva il concept ad Ashley Johnson in un ristorante, ha anche portato la sua idea per un sequel: “Era un po ‘diverso, ma il nucleo era già tutto formato“, ha detto. “E lei ha pianto alla fine“.

Mentre il primo gioco riguarda la ricerca dell’amore in un mondo di odio, il sequel si concentra sulla veicolazione dell’odio quando si perde l’amore. I giocatori troveranno Ellie più arrabbiata, ma anche più sottomessa. Il suo umorismo pieno di giochi di parole è quasi sparito, sostituito dal cinismo. Sta esplorando la sua identità di donna gay attraverso la sua relazione con un altro personaggio di nome Dina. Sta anche affrontando un trauma. Naughty Dog la modella da adolescente a donna, in un modo che dimostra ulteriormente la sua perdita d’innocenza in mezzo a un inferno in cui la sicurezza richiede sacrificio e la ricerca della felicità di solito è ostacolata dalla necessità di sopravvivere.

“Iniziamo a vedere Ellie crescere e maturare nel corso del primo gioco e in qualche modo essere corrotta dalla violenza che ha subito”, ha detto Druckmann. “Sta perdendo la sua innocenza. Quindi è diventato di nuovo intrigante pensare a cosa succede quando questo personaggio cresce. Perché in questo mondo, per sopravvivere, devi fare cose orribili.”

