Neil Druckmann rivela dettagli sul film di The Last of Us e sul perché non è stato realizzato

L’adattamento cinematografico di The Last of Us è andato in pezzi perché c’era troppa attenzione sulle grandi scene d’azione che non si adattavano alla storia, secondo il direttore del gioco Neil Druckmann.

Parlando al podcast Script Apart, Druckmann ha detto: “Quando ho lavorato alla versione del film, molte delle riflessioni e delle note erano tipo: ‘come possiamo ingrandire il tutto? Come si ingrandiscono i calci piazzati?’.”.

Druckmann non ha puntato il dito su chi nel sistema dello studio ha fornito quelle note, ma ha detto che quell’approccio è stato responsabile della caduta nell’inferno di sviluppo del film.

“Non ha funzionato per The Last of Us e penso che alla fine sia questo il motivo per cui il film non è stato realizzato.”

Come videogioco, The Last of Us presenta molti combattimenti con una struttura di gioco davvero divertente e d’intrattenimento, puntando molto sullo stealth e sul combattimento brutale, ma l’aspetto narrativo del gioco – che è essenzialmente la base per qualsiasi film o adattamento televisivo – è più sommesso di quello che vorrebbe un blockbuster di Hollywood.

Per fortuna, Druckmann afferma che il passaggio a una serie televisiva ha aiutato a catturare le intenzioni originali della squadra per il gioco.

“Il nostro approccio per The Last of Us è stato: ‘Facciamolo come un film indipendente’.”, ha rivelato Druckmann. “Affrontiamolo come se stessimo girando un film indipendente, nel modo in cui lo giriamo, in modo che ci si senta piccoli, come fosse un lavoro intimo. E con una serie possiamo farlo meglio, perché non dobbiamo avere tante sequenze d’azione quante ne abbiamo nel gioco. Nel gioco ci sono alcune meccaniche fatte per il ritmo. Devi ingaggiare quelle meccaniche di tanto in tanto, hai bisogno di abbastanza combattimenti per addestrare il giocatore ad usare le meccaniche. Per lo show televisivo tutto questo lo puoi buttare, perché siamo in un mezzo diverso. Giochiamo sui punti in questo mezzo.”

Come ricorderete, il film di The Last of Us era in fase di sviluppo sotto Screen Gems e Sony nel 2014, con Druckmann a scrivere la sceneggiatura e Sam Raimi alla produzione e la regia. Nel 2016 il film ha vissuto problemi e la produzione si è fermata, ma se avesse funzionato, sarebbe stato probabile vedere Maisie Williams nel ruolo di Ellie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...