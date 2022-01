Neil Gaiman ringrazia One Million Moms per il boicottaggio di Lucifer

Il co-creatore di Sandman, Neil Gaiman, afferma che i primi tentativi di boicottaggio della serie Fox/Netflix, Lucifer, sono serviti solo a convincerlo che lo spinoff televisivo sarebbe stato un successo.

Gaiman ha reagito con questo commento alla notizia che Lucifer si è posto in cima alla lista Nielsen delle serie originali più trasmesse in streaming negli Stati Uniti nel 2021, con 18,3 miliardi di minuti di streaming nei suoi 93 episodi su Netflix.

Qui sotto il post:

I would just like to formally thank the @1millmoms for their attempts to ban Lucifer before it came out. Their boycott was the thing that signalled that Sandman had arrived as a comic, and I knew it boded well for our TV spin-off.https://t.co/Af80pBALsN

— Neil Gaiman (@neilhimself) January 22, 2022