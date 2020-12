Neill Blomkamp ha girato segretamente un film horror soprannaturale in Canada durante la pandemia

Neill Blomkamp, ​​meglio conosciuto per il suo lungometraggio di successo District 9, ha girato segretamente un film horror soprannaturale in Canada durante la pandemia.

Prima di District 9, il regista è stato scelto per dirigere un film su Halo in Nuova Zelanda con alla produzione Peter Jackson. Tuttavia, quando Halo è stato cancellato, Jackson ha finanziato l’idea originale di Blomkamp.

Da quel successo, però, le uscite firmate Blomkamp ha avuto meno successo. Elysium, il suo film del 2013 con Matt Damon, non è andato bene con i critici, che hanno anche stroncato il suo film del 2015 Chappie per la sua storia semplicistica e per i personaggi ritenuti fastidiosi. Blomkamp ha detto che il fallimento di Chappie è stato “incredibilmente doloroso”, e da allora ha realizzato diversi cortometraggi di fantascienza e horror per la sua azienda Oats Studios mentre ponderava di tornare ancora alla fantascienza, con un sequel di Alien e uno di RoboCop.

Ora, sembra che il regista abbia rotto il suo periodo di stop, stando a quanto riferito da Deadline. La fonte ha detto che il regista ha realizzato un film horror soprannaturale in segreto durante la pandemia. Blomkamp ha girato il film nelle terre selvagge canadesi durante l’estate, dopo che il suo prossimo lungometraggio, The Inferno, è stato posticipato al 2021. Mentre The Inferno è un thriller d’azione ad alto budget con Taylor Kitsch, questo film è stato realizzato con un budget inferiore, consentendo a Blomkamp di mostrare le sue rinomate capacità riguardo gli effetti visivi.

La descrizione del progetto suona tipica per Blomkamp e, si spera, rappresenterà un ritorno al cinema per il regista, visto che c’è davvero bisogno di grandi artisti come lui. La sua sensibilità tende verso la fantascienza e l’horror, ei suoi progetti di maggior successo, lungometraggi e brevi, hanno combinato i due generi. Non c’è dubbio che abbia un approccio visivo unico ai suoi film, e se è riuscito a combinarlo con un’entusiasmante storia di genere, il film sarà probabilmente un successo.

Sarà anche interessante vedere se è riuscito a ingaggiare il frequente collaboratore Sharlito, che è apparso in tutti e tre i suoi lungometraggi e nei suoi cortometraggi della Oats Studio.

Qualunque sia la direzione che il film finirà per prendere, non c’è dubbio che ci sarà eccitazione attorno al progetto. Blomkamp riesce sempre a portare sullo schermo una prospettiva interessante e unica. E con un budget basso e di conseguenza meno pressione, c’è una possibilità che il regista possa aver volato libero come gli dovrebbero sempre esser concesso.

