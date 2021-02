Neill Blomkamp rivela di aver scritto la sceneggiatura di District 10

Neill Blomkamp ha rivelato che il tanto atteso sequel del suo successo fantascientifico, District 9, potrebbe diventare finalmente realtà, con il regista che attraverso un tweet ha rivelato che la sceneggiatura del progetto è stata scritta, da lui, Terri Tatchell e Sharlto Copley.

Il film originale, con al centro del cast Copley, ha incassato a circa $ 200 milioni a livello globale. Raccontando la sua storia in gran parte attraverso uno stile found footage ibrido, il film ha raccontato gli eventi dopo che un’astronave aliena è atterrata nel 1982 in Sud Africa, affrontando argomenti tra cui la xenofobia e la segregazione sociale.

Blomkamp ha dichiarato più volte di essere desideroso di fare un sequel di District 9, mentre lavorava ad altri progetti tra cui Elysium e Chappie. Il suo lavoro recente include l’horror con alcentro una pandemia, Demonic, finanziato da AGC, e Inferno con Taylor Kitsch, che è stato ritardato durante l’inizio della pandemia

Ecco il tweet del regista:

District 10 screenplay also being written by @sharlto @territatchell and I. Its coming…

— Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) February 26, 2021